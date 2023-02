Tu horóscopo diario: miércoles 1 de marzo de 2023

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el miércoles 1 de marzo de 2023. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Las excelentes influencias astrales indican que este podría ser un excelente día para los negocios y los asuntos relacionados con el dinero. Proyecta todas tus energías en ello porque será un momento ideal para tomar iniciativas de carácter financiero o que repercutan indirectamente en las finanzas. Consolidación material.

Tauro

Alguien acudirá en tu ayuda para sacarte de un aprieto y llevarte hacia el camino adecuado. El destino te manda a la persona que necesitas para sacarte de un atolladero o una situación estancada y darte el empujón final hacia el éxito. Es un día muy positivo, aunque quizás se inicie de forma bastante más preocupante.

Géminis

Este será uno de los mejores signos del día porque una gran ilusión se te va a hacer realidad, una ilusión relacionada más con tu vida íntima que con el trabajo o lo material, aunque ambas cosas podrían estar interconectadas. Algo muy feliz te llega de una forma inesperada o por el camino que menos hubieras imaginado.

Cáncer

Esfuerzos y sacrificios que dan su fruto en relación con el trabajo y los asuntos materiales, fatigas que han merecido la pena. Has luchado y te has mantenido firme cuando nadie creía en ti, has seguido el camino más adecuado cuando todos los demás te estaban aconsejando el contrario. Ahora vas a recoger por fin el fruto.

Leo

Ten precaución con las envidias o los enemigos ocultos. Estás en un excelente momento de tu vida, y los planetas indican que vas incluso a mejor, pero los planetas también indican que tienes enemigos que te asechan, no te atacarán de frente porque no se atreven. Los astros te protegen mucho, pero no te sientas invulnerable.

Virgo

Las magníficas influencias combinadas de Júpiter y Venus te van a traer éxitos y reconocimientos en tu trabajo. Momento de satisfacciones merecidas, sobre todo gracias a la ayuda de un amigo sincero que te quiere y sabe bien lo que vales, y es que no solo has hecho grandes sacrificios laborales sino también con seres queridos.

Libra

Gracias a tu gran habilidad vas a conseguir aislar, o anular, a alguien que te está creando muchos problemas en el trabajo o te bloquea tus iniciativas. Estás en un excelente momento para conseguir de los demás lo que desees y también la intuición te va a ser de gran ayuda. Te vas a quitar de en medio a alguien bastante incómodo.

Escorpio

Excelente momento para viajar, sobre todo si se trata de viajes de trabajo, resolverás con éxito los asuntos que llevas entre manos, incluso con mayor éxito del que esperabas. Otros vigilan y supervisan tus actividades, pero se llevarán una sorpresa porque descubrirán virtudes en ti que desconocían y mejorará mucho su opinión.

Sagitario

Suerte en los asuntos de dinero, fíate de tu intuición si tienes que hacer especulaciones en bolsa o arriesgarte en los negocios, o también si hoy tuvieras que tomar alguna decisión importante. Tampoco se puede descartar una llegada inesperada de un dinero o que recibas por fin el cobro de atrasos. Éxito en los viajes de negocios.

Capricornio

No es momento de entretenerte en preocupaciones o darle vueltas a como tendrías que haber hecho las cosas. El pasado ya no existe y ahora tienes una gran oportunidad de obtener éxitos y también de hacer bien aquellas cosas que hiciste mal en otros tiempos. Es hora de avanzar y pronto tendrás motivos para alegrías y celebración.

Acuario

Estás en un momento de suerte, los obstáculos se apartan de tu camino y al fin puedes hacer realidad algún sueño que desde hacía tiempo se te estaba resistiendo. Te espera un día de gran ajetreo y actividad, aunque elegida por ti más que impuesta por el destino, pero será una actividad muy fructífera. Viajes inesperados y felices.

Piscis

Excelente día para las relaciones humanas de todo tipo, tanto si se dirigen al trabajo y los asuntos sociales como a tu vida más íntima, familiar y sentimental. Hoy puedes hacer amistades muy valiosas que te serán de gran ayuda en tus asuntos laborales o de otro tipo. Mejor aún si tu trabajo es de comunicaciones, o de cara al público.