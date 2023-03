El Gobierno reserva 6,1 millones para proyectos en Madrid por los daños causados por Filomena

El Gobierno central aprobó en el Consejo de Ministros de este martes la segunda parte del presupuesto que destinará al Fondo de Contingencia para paliar los estragos causados por la borrasca de Filomena. En total, el Ejecutivo de Pedro Sánchez reserva 23 millones de euros a repartir entre todas las comunidades autónomas afectadas por la gran tormenta de 2021, que son el Principado de Asturias, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Andalucía, Aragón, Madrid, La Rioja, Navarra, Canarias, Cantabria, Cataluña, Región de Murcia y Comunidad Valenciana. Y, particularmente, a la capital de España le concede 6,1 millones, que corresponderían a la segunda parte de la asignación definitiva de las subvenciones por daños en infraestructuras municipales y red viaria provincial e insular, previstas en el Real Decreto-ley 10/2021.

En realidad, se trata de una estimación de lo que podría recibir la capital siempre y cuando cumpla con las exigencias que requiere el Ministerio de Política Territorial para recibir la subvención. Desde el departamento que encabeza Isabel Rodríguez explican a 20minutos que la cuantía no está asegurada y depende de que el Gobierno de la región justifique y gestione "bien" los recursos económicos. Algo que, según apuntan, "no hizo la otra vez", cuando dejó de recibir 10 millones por "pifias" a la hora de pedir las subvenciones, tal y como publicó este medio. Entonces, de acuerdo con Política Territorial, el Ejecutivo local trató de sufragar con la ayuda estatal obras que nada tenían que ver con las consecuencias que dejó el temporal, que no eran competencia del Consistorio o que estaban duplicadas.

La Ley establece dos líneas de ayudas a las entidades locales que se encuentren en zonas que se declaren afectadas gravemente por una emergencia, situación que fue declarada por el Consejo de Ministros mediante acuerdo el 19 de enero de 2021. Las ya mencionadas se destinan a financiar el 50% de las obras de reparación de equipamientos de titularidad municipal. El Ministerio de Política Territorial subvencionará a las comunidades con 142.479.562,15 euros, que representan el 50%, del presupuesto elegible de los proyectos presentados para la reparación de los daños causados, que asciende a 284.959.131,13 euros. En el caso de la capital, el Consistorio presentó un monto total de 76.215.319,90 euros por 195 proyectos.

Dicha 'factura' generó un tenso enfrentamiento entre el Gobierno municipal y la Delegación del Gobierno al no coincidir en las cifras. La delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González, reprochó al Gobierno de la capital que incluyera gastos "sin facturas" y otros "fuera de sus competencias" en la solicitud de la primera línea de ayudas para compensar el desembolso.

El Ayuntamiento pide 60,9 millones al margen

Por otro lado, figura una segunda línea de ayudas que para compensar a las entidades locales por el 100% de los gastos por actuaciones inaplazables que se hayan llevado a cabo con el fin de garantizar la vida y seguridad de las personas y el funcionamiento de los servicios públicos esenciales. Estas son por las que el equipo de Almeida abrió diligencias hace dos semanas en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid para que el Gobierno de España asuma la totalidad de los gastos de emergencia ocasionados por Filomena.

En julio de 2021, dentro del plazo establecido, el Ayuntamiento de Madrid presentó la solicitud de dichas ayudas por un importe total de 60,9 millones de euros. El 28 de diciembre de 2021, la Delegación del Gobierno notificó la concesión de una subvención parcial por importe de 1,46 millones de euros, lo que supone un 2.4% del importe efectivamente gastado. "Entendemos que la resolución es absolutamente injusta con los intereses de los madrileños y, por tanto, vamos a recurrir a los tribunales para que se pueda rectificar", señaló a la sazón la portavoz municipal, Inmaculada Sanz.

En la demanda que impuso el Consistorio afirmaban que la resolución de la Delegación del Gobierno impugnada "adolece totalmente de motivación, toda vez que se ha impedido a esta Administración municipal conocer por qué determinados gastos han sido subvencionados con arreglo al Real Decreto Ley 10/2021 y otros no" y exigía que "se acuerde la estimación del total de los gastos de emergencia derivados de la borrasca Filomena reclamados". "No tiene ninguna justificación, hay gastos que se asumen en unos distritos y en otros no. Es de una arbitrariedad total y absoluta", censuró Sanz.

Como ejemplo de gastos que decían que no fueron tenidos en cuenta por la Delegación del Gobierno en su resolución, hicieron referencia al suministro de sal en el viario del distrito de Salamanca, único distrito cuya actuación, en relación con este gasto, no ha sido subvencionada. O, por añadidura, los gastos ocasionados por la retirada de árboles y ramas caídas, la evaluación de todas las posiciones arboladas y los trabajos de poda y tala necesarios para evitar riesgos de desplomes o caídas de arbolado o ramas sobre las personas. Asimismo, apuntaban que "Filomena tuvo efectos sobre la prestación de servicios públicos municipales como el servicio funerario, el transporte público o el servicio de gestión y vigilancia de la circulación".