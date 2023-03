La historia de Ruslana, una joven ucraniana de 19 años que perdió una pierna en el frente: "No podía mirarme. ¡No quería vivir!"

"Veinticuatro horas al día todas y cada una de las jornadas de la semana". Ese era el horario de Ruslana Danilkina como voluntaria ucraniana en el frente de la guerra desatada por el presidente ruso, Vladímir Putin, hace más de un año. La invasión cambió por completo la vida de esta joven, que decidió alistarse para defender a su país de las tropas del Kremlin y proteger a sus compatriotas de los constantes ataques. Mientras lo intentaba, perdió una pierna durante un bombardeo y, con ella, creyó que se irían también las ganas de vivir. Sin embargo, el amor incondicional de su familia la ha ayudado a seguir adelante y luchar por recuperarse.

Así lo cuenta la propia Ruslana en su cuenta de Instagram, donde narra cómo decidió unirse a las milicias y ayudar a las fuerzas armadas ucranianas a combatir al Ejército ruso. Con 18 años optó por enrolarse con algunos conciudadanos y le asignaron tareas de investigación para las que ocasionalmente necesitaba ir a la vanguardia del combate. Allí entendió que la labor de papeleo que tenía encomendada distaba mucho de ser lo que realmente deseaba, pues prefería permanecer en el frente.

En un principio, nadie a su alrededor aceptó aquella decisión. Su familia temía que pudiera ocurrirle algo, aunque comprendieron que "se trataba de su vida" y debía elegir "por sí misma". Su jefe directo tampoco lo veía con buenos ojos, al considerarla demasiado joven y "no querer asumir la responsabilidad" de que algo malo le sucediera. No obstante, Ruslana no se rindió y continuó insistiendo cada día a su superior, que finalmente cedió a las peticiones de la muchacha. "En dos días dominé mi trabajo y comencé a desempeñarlo", explica.

Una vez en la vanguardia, trabajó como operadora de comunicación en el centro de información, donde se encargaba de avisar al mando superior de todos los movimientos en el campo de batalla, tanto de los enemigos como de sus propias tropas. "No os podéis imaginar lo que me entusiasmé cuando le di a nuestros chicos de mortero las coordenadas de los orcos", relata cobre un ataque a soldados rusos.

"Pensé que mi vida se había acabado"

Sin embargo, el pasado 10 de febrero, la vida de Ruslana cambió una vez más. Ni siquiera la peligrosidad de su trabajo la había preparado para aceptar este nuevo giro. Durante una alarma aérea masiva en Ucrania, tomó un coche para dirigirse con sus camaradas al frente, al que nunca llegarían: de camino, un proyectil de mortero alcanzó su vehículo justo en el momento en el que se disponía a responder por teléfono a su hermano, que la llamaba. "Sin pensarlo, inmediatamente le grabé un vídeo, porque temía que fuera el último. Estaba segura de ello", afirma.

"Mis padres, mi hermano y mi novio intentaron apoyarme y animarme, pero yo no quería nada. No podía mirarme a mí misma. No quería aceptarlo. ¡No quería vivir!"

"Pensé que mi vida se había acabado. Me quedé sorda, solo oía un terrible zumbido. Había, además, un horrible olor a pólvora y carne y sentía una gran pérdida de sangre (...) Me evacuaron unos médicos de combate que, por casualidad, circulaban detrás de nosotros y me salvaron la vida. Durante todo ese tiempo, el bombardeo continuó y entendí que tenía que rezar para que no nos golpeara otro proyectil ni hubiera una mina cerca. Cuando me trasladaron a otro coche, mi pierna ya estaba colocada a mi lado", recuerda.

Y detalla: "Cuando íbamos al hospital, quería dormir, sentí cómo todo mi cuerpo era débil e iba perdiendo fuerzas. ¡Pensé que no lo lograríamos! Sabía que me estaba apagando. En el momento en que me ingresaron en el hospital, quería estar sola, dormir y no sentir este dolor".

Sumida en un "sufrimiento insoportable", tanto físico como psicológico, Ruslana temió que, solo con una pierna, su existencia nunca sería como antes. "Mis padres, mi hermano y mi novio intentaron apoyarme y animarme, pero yo no quería nada. No podía mirarme a mí misma. No quería aceptarlo. ¡No quería vivir!", se lamenta.

"Mi hermano me pidió que resistiera, tenía mucho miedo de que me volviera loca. Me dijo que le creyera cuando me decía que (la amputación) no sería un problema, que todo se resolvería, especialmente en nuestra época (...) No fue fácil hablar con él, lloramos sin parar, convencidos de que todo esto afectaría a nuestra familia. No sabría decir qué me dolía más, si la zona de la cirugía o la conciencia de lo que pasó", relata la joven.

Un par de semanas más tarde, Ruslana parece haberse sobrepuesto a la desesperación inicial y, ante las lágrimas de su familia y la esperanza abriéndose camino por medio de su sobrina recién nacida, ha comprendido la necesidad de no rendirse. "Mirándolos me di cuenta de que necesitaba calmarme y seguir adelante. No importa lo simbólico que suene", subraya desde el hospital de Odesa en el que se recupera.