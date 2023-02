Los vecinos de Sallent reclaman justicia por la muerte del adolescente: "Se castigaba a las víctimas y no a los agresores" 

Familiares, conocidos y alumnos del instituto Llobregat de Sallent se han manifestado este martes para pedir justicia y protestar contra el acoso escolar. Hace una semana, dos hermanos gemelos se tiraron por el balcón de un tercer piso tras, presuntamente, haber sido víctimas de bullying.

En la protesta, a la que han acudido un centenar de personas, se ha hecho un minuto de silencio en recuerdo a los gemelos y se han colgado carteles en la puerta del centro educativo con mensajes como 'Stop bullying' o 'Sallent no calla'.

La presidenta de la Asociación No Al Acoso Escolar (NACE), Carmen Cabestany, que también ha hecho de portavoz de la familia, ha asegurado que no se ha actuado correctamente y acusa el Govern de no implementar el Decálogo contra el acoso escolar.

Algunas compañeras de instituto han asegurado que los gemelos eran víctimas de acoso y han criticado la gestión del centro.

Castigados en la "nevera"



"Me dicen que estas criaturas estaban frecuentemente castigados durante seis horas en la "nevera" por defenderse - tanto bien como mal-. Se castigaba a las víctimas y no a los agresores", ha explicado Cabestany.

Un hecho que han confirmado a la ACN compañeras del centro. Explican que, constantemente, los apartaban de clase y los castigaban en una sala conocida con el nombre de nevera porque, según dicen, las ventanas estaban siempre abiertas.

Más víctimas en Sallent

"Mi madre ha venido a hablar muchas veces con dirección porque me hacían 'bullying' y el centro no hizo nada. Es una vergüenza de instituto". Laia, que ahora tiene 20 años, relata así el acoso escolar que sufrió cuando estudiaba en el centro y lamenta la forma de actuar que, entonces, tuvo la dirección.

Asegura que, como ella, hay otros casos y, por eso, ha decidido participar en la protesta que se ha hecho este martes: "Por los que ya no lo pueden explicar y por los que están sufriendo".

La marcha, que ha empezado a las puertas del domicilio de los gemelos, se ha hecho en silencio hasta el instituto, donde el centenar de participantes ha silbado contra la gestión del centro y para reclamar justicia.

Decálogo contra el acoso

Cabestany ha lamentado que el Govern no implemente el Decálogo contra el acoso escolar aprobado en el Parlamento en 2020. "Lo pedimos constantemente, pero nos dicen que tienen la USAV, la unidad de apoyo a los alumnos en situaciones de violencias".

"Para nosotros esto es una manera de enmascarar, de relativizar. La primera medida del decálogo es que se hable de acoso escolar, que no sea un tabú", ha subrayado.