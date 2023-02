Cada capítulo de En la sombra, el libro que narra las memorias del príncipe Harry, sorprende más que el anterior por sus inesperadas anécdotas. Y es que la vida del pequeño del Rey Carlos III de Inglaterra no deja a nadie indiferente.

De la misma manera que explica cómo fue su etapa en Afganistán, Harry puede contar cómo eran sus alocadas fiestas, y ese ha sido precisamente el nuevo escándalo para la familia real británica. Porque, aunque el carácter fiestero del príncipe no es una novedad para nadie, sí que lo es la nueva anécdota con la que ha sorprendido a los lectores de su obra.

Así ha contado su experiencia con las setas alucinógenas, acompañado de Courteney Cox, conocida por su papel como Monica Geller en Friends. Aunque, la actriz ha asegurado que no fue ella quien se encargaba de suministrar la droga al esposo de Meghan Markle. "Definitivamente, no las estaba distribuyendo yo", ha asegurado a la revista Variety.

Aunque, Cox sí que ha confirmado que el príncipe pasó unos días en su casa y asegura que es "una persona muy agradable". Además, ha confirmado que aunque aún no ha leído sus memorias, sí que tiene intención de hacerlo: "No he leído el libro. Sí quiero escucharlo, porque he oído que es muy entretenido".

Harry, por su parte, comenta en su libro como la droga recreativa estaba en la casa de la artista. Y es que para el noble, como fan de la serie, la idea de quedarse en la casa de Mónica era "muy atractiva". De hecho, el príncipe ha confesado que llegó a estar enamorado de la actriz: "Me preguntaba si alguna vez tendría el valor de decírselo. ¿Había suficiente tequila en California para volverme tan valiente?".

Fue durante una fiesta en casa de la intérprete, donde un actor anónimo supuestamente les llevó a él y a su amigo una caja de "bombones de champiñón diamante negro":" Mi amigo y yo cogimos varios, los engullimos y los regamos con tequila".