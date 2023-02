Alma y Manuel Cortés, hijos de Raquel Bollo, formarán parte del casting de Supervivientes 2023 y, en Sálvame lo han comentado este martes. A raíz de la última polémica de Bollo en los premios Goya, Adela González y Jorge Javier Vázquez han bromeado sobre ella, lo que no ha sentado bien a Belén Esteban.

"No quiero asustar a Raquel Bollo, pero no hay nada peor para una persona que tener a dos hermanos concursando, porque no es un sufrimiento, son dos", ha lanzado el presentador. De hecho, pensando en a quién defenderá en plató, han saltado las bromas que a la madrileña no han hecho gracia.

"Aquí no quiere venir porque dice que no la dejan venir con táper", ha lanzado de broma Jorge Javier. "Aquí tenemos los nuestros, no pasa nada", ha añadido Adela. Esteban se ha puesto seria, y ha lanzado: "Yo no voy a decir nada, porque es normal que le moleste". "A ella le molestó que aquí se cuestionara por qué fue a los premios", ha actualizado la colaboradora.

"Si quieres venir aquí, el embutido viene ya con táper, no hay que traerlo", le ha comentado directamente mirando a la cámara. "Solo viene aquí si Adela viene vestida de flamenca mañana", ha añadido el presentador, mientras Belén Esteban cada vez se molestaba más.

Ambos presentadores le han pedido un traje suyo para que Adela presentara el programa con él puesto, pero Jorge Javier ha querido conocer el estado de la de San Blas: "¿Por qué estás tan negativa?". "Conozco a Raquel y no te va a traer el traje", ha apuntado Belén.

La colaboradora ha dado entonces una noticia de última hora: "Me ha escrito Raquel Bollo para que le mande tu teléfono, que quiere hablar contigo". Y es que la empresaria ha pedido expresamente el teléfono de Jorge Javier.