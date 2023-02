Los trabajadores de Primark se ponen en huelga este miércoles: demandan un aumento salarial acorde al IPC

Los trabajadores de Primark se concentrarán este miércoles frente a diferentes tiendas de la firma de moda 'low cost' en España para pedir subidas salariales en la negociación del convenio ante la falta de acuerdos y el "inmovilismo de la empresa", según ha informado CC OO en un comunicado.

En concreto, la plantilla de Primark está llamada a movilizarse en una primera fase mañana de 12.00 a 13.00 horas en diferentes tiendas de la firma en Barcelona, Madrid, Valencia, Alicante, A Coruña, Bilbao, Tenerife, Sevilla, Valladolid y Oviedo para tratar de "dar un golpe de timón a la deriva precarizadora que está adquiriendo la empresa".

El sindicato reclama un "trato justo" por parte de la empresa, porque recuerdan que "sin su plantilla, la cadena no avanza, no crece y no continua teniendo abultados beneficios".

Incremento salarial

CC OO demanda en la negociación del convenio un incremento salarial al nivel del IPC, 6% adicional en 2023, 6% en 2024 y si la empresa quiere que el convenio sea de tres años, propone otro aumento del 6% para 2025. Además, pide aumentar los 30 euros propuestos por la empresa y reducir más el límite a trabajar para los domingos.

El sindicato también ha propuesto a la multinacional irlandesa descansos cualificados de 12 sábados más domingos, así como eliminar el primer turno de vacaciones que da comienzo en mayo para que el inicio pase a ser el 21 de junio. Además, reclama que se contemple en el nuevo convenio un sistema para aumentar las horas del contrato de forma progresiva.

CC OO ha subrayado que trabaja para que se incluyan estas propuestas para que el convenio de Primark sea "justo y compense a la plantilla por su esfuerzo" realizado en los últimos años.

Inditex también estuvo en huelga

El pasado 7 de enero los trabajadores de la gigante Inditex también convocaron una huelga para modificar su convenio colectivo. Este 'parón' finalmente fue desconvocado por UGT después de que se confirmase el pacto entre el sindicato y el grupo empresarial de Amancio Ortega.

En este se reconocieron los siguientes derechos de los trabajadores: ascenso de categoría a dependientas con un mínimo de ocho años de antigüedad, pago con carácter retroactivo de las diferencias de las categorías desde enero de 2021 y el abono de los atrasos en concepto de nocturnidad.