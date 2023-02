Sánchez mantiene la incógnita de si subirá a la tribuna para replicar a Tamames en la moción de censura

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no desvela todavía si subirá a la tribuna de oradores del Congreso para replicar a Ramón Tamames, el defensor de la moción de censura que ha registrado Vox. De momento, Moncloa se escuda en el hecho de que la Mesa todavía no ha admitido a trámite la moción que se registró este lunes, mientras acusa al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de "esconderse debajo de la mesa" porque ya ha dicho que no piensa ni ir al Congreso.

Ni la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ni otras fuentes del equipo del presidente han querido confirmar este martes qué hará Sánchez de cara a la moción de censura. El presidente se la toma "muy en serio" como instrumento constitucional que es, pero de momento no aclara si subirá a la tribuna para dar la réplica a Tamames, el candidato de esta moción de de censura que Vox registra contra contra Sánchez.

El motivo que esgrimen es que la iniciativa, que fue registrada este lunes, todavía no ha sido calificada por la Mesa del Congreso, es decir, todavía no la ha admitido para ser tramitada y tampoco ha fijado una fecha para el debate parlamentario. En Moncloa apuntan que todavía queda aún una semana para todo eso y que es prematuro desvelar qué hará el presidente.

"Respeto la moción de censura, que implica también respeto a los tiempos. [La moción de censura] se anunció hace una semana pero todavía no ha sido calificada por la Mesa", ha dicho Isabel Rodríguez en rueda de prensa en Moncloa tras el Consejo de Ministros. "Aventurarse a los plazos para su debate no sería riguroso por mi parte", ha afirmado.

Rodríguez ha insistido en que "el Gobierno se lo toma muy en serio" y ha abierto la puerta a que suba a la tribuna al señalar que "el presidente del Gobierno actuará como corresponde al presidente del Gobierno en este tipo de debates". Sin embargo, Rodríguez no ha confirmado que eso signifique que dará la réplica a Tamames, como tampoco han hecho otras fuentes en Moncloa.

Acusa a Feijóo de "participar"

La ministra portavoz ha aprovechado para criticar que Feijóo no tenga previsto ni acudir al Congreso esos días, cuando, ha afirmado Rodríguez, el líder del PP "ha participado en su preparación". Por eso, le ha acusado de "esconderse debajo de la mesa".

"No deja de sorprender la actitud del líder de la oposición, que ha participado de la moción de censura, que ha reconocido que habló con [Santiago] Abascal de seto y con el candidato [Ramón] Tamames. Por tanto, ha participado en la toma de decisión de esta moción de censura pero ahora se esconde debajo de la mesa", ha dicho Rodríguez, que ha recordado que hace poco más de un año el anterior líder popular Pablo Casado, tuvo "valentía", "determinación" y "autonomía para decir que ellos no se parecían a la ultraderecha". Para el Gobierno, "ahora tal vez el PP se parece más de lo que parece a la extrema derecha".