La oportunidad perdida de 'Supervivientes 2023'

Vuelve Supervivientes. El único reality con la fuerza para salvar el páramo en el que se ha convertido Telecinco. A diferencia de otros formatos de esta estirpe, no es claustrofóbico, transmite épica aspiracional al realizarse desde una isla y, encima, sus participantes no parecen interpretar un papel. Más que nada porque no pueden. En Honduras se quedan despojados de sus áreas de confort. Y el salitre, el calor y el hambre marcan su físico con el paso de los días.

Patricia Donoso, Adara Molinero, Jaime Nava, Ginés Corregüela, Jonan Wiergo, Gema Aldón, Raquel Mosquera, Arelys Ramos, Sergio Garrido, Katerina Safarova... son parte de los participantes de esta edición. Alguno repite, como Raquel Mosquera. Otros son expertos en los reclamos de la tele-realidad, como Adara Molinero. Y ahí surge la duda sobre esta temporada de Supervivientes: Mediaset necesita cambios en su parrilla, pero los elencos de sus programas de cabecera todavía están con el chip de lo que se espera del viejo Telecinco. Ese chip es el problema del canal.

De nuevo, personajes que relegan a la cadena a su nicho menguante de fans, expulsando a la audiencia generalista que ni les conoce ni se los cree. Y encima ni se siente representada.

La revolución de Supervivientes pasa por incorporar a la isla a referentes sociales más allá del cliché telecinquero. Pero, claro, hay determinadas personalidades que jamás acudirían a un reality show si tienen que convivir con polemistas del rango de Raquel Mosquera o Patricia Donoso.

Hay que revolucionar la arquitectura de contenidos del canal. Y su imagen. Difícil tarea al estar tan interiorizado en la cabeza de las productoras de la propia emisora unas dinámicas de trabajo basadas en el personaje farfullero y oscuro como sinónimo de éxito. Cuando la sociedad está en otro lugar ya. Prefiere convivencias que inspiren dentro de los conflictos cotidianos. Supervivientes tiene una localización espectacular para ello. Lo malo es que si el casting reincide en expertos dispuestos a todo para seguir viviendo de la tele-realidad, el programa ya ni siquiera genera expectación social con el gancho de ver quién se lanza desde el helicóptero. Porque hasta para querer ver a gente tirarse de un helicóptero tenemos que empatizar con ellos.