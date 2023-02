El 'Mediador', en 'En boca de todos': "No es que se mirase para otro lado en el PSOE canario, es que se partían el cuello"

El caso 'Mediador' ha puesto en jaque al PSOE que, tras las declaraciones de Marco Antonio Navarro Taroconte, quien da nombre a la trama, trata de justificar cada una de las acusaciones vertidas sobre el partido, al que acusan de corrupción por parte de varios de sus miembros.

Así, este martes, En boca de todos ha hablado en directo con Taroconte aunque, previamente, Nacho Abad ha destacado otro de los puntos fuertes de la trama. Se trata de la organización de los conciertos de Justin Bieber y Maluma en las islas canarias. "Según el 'Mediador' todo el negocio se vino abajo cuando, incluso, ya estaba pactado el porcentaje de las mordidas", ha señalado el periodista.

Respecto a los implicados en la trama, Taroconte ha señalado que "hay un director de deportes del cabildo de Tenerife que iba a gastar un presupuesto de cerca de 1,8 millones de euros para traer a Justin Bieber. Todo estaba preparado, pero llegó a casa, le dieron un meneo, se asustó y me denunció por estafa".

Durante su conexión con el matinal de Cuatro, el 'Mediador' ha preferido guardar silencio cuando ha sido cuestionado sobre algunos temas de la trama: "Hace dos años, en el partido socialista no sabían nada. De repente, ahora saben todo. Saben hasta cuando iba al baño. Esto, hablando de Canarias, pero no sé si me estás preguntando por Madrid o por Canarias".

"Hoy se cumple un año desde que el presidente del cabildo lo sabía y que un periodista de renombre en la isla dijo en su programa que él estaba informado en el mismo momento que se informó al presidente. Yo no sé si el presidente, Ángel Víctor Torres, sabía lo de la trama. A mí no me interesa que lo sepa, pero sí que estaba informado de mi presencia", ha destacado Taroconte que, además, ha recalcado que sus "antecedentes penales están caducados desde hace mucho tiempo".

"Si sabían que yo era un corrupto o un delincuente, como me llaman ahora, por qué yo entraba al Congreso o a cualquier institución gobernada por el Partido Socialista, que no tengo nada con ellos, pero vamos a poner un veto. Ayer sacaron mis antecedentes penales, perfecto. Juan Bernardo sabe quién soy, Ángel Víctor y Taishet también... Lo sabe todo el mundo, esto es Canarias. Sabían quién era en aquella época y ahora tengo antecedentes penales, ¿cuando estaba sentado contigo en el despacho no los tenía?", ha agregado Taroconte.

Respecto a que el Partido Socialista mirase para otro lado ante esta trama de corrupción que estaba teniendo lugar en Canarias, el 'Mediador' ha apuntado: "Hay que ser claros. Todos los socialistas no son malos y no, hay muchos socialistas que son honrados, leales, trabajan por su pueblo... Por desgracia, algunos están contaminados. No es miraran para otro lado, es que se les ha partido el cuello".

Además, en lo que se refiere al conocimiento de alguno de los ministros del Gobierno acerca de las irregularidades, Taroconte ha explicado: "Yo no sé si lo sabían. Tengo muy claro que muy pocos sabían de la trama porque yo no permitía o intentaba que no se filtrase nada porque me puede perjudicar a mí y a las personas que colaboramos en este tema. Pero sí sabían de mi existencia. Ahora están sacando a la luz mis antecedentes y si antes era buenísimo en mi trabajo y ahora mis antecedentes dicen que soy muy malo... Hace dos años yo era el mismo".

"Solo colaboro con el Partido Socialista, con el que esté gobernando. Yo lo único que quiero es que se sepa la verdad, nada más", ha sentenciado el 'Mediador'. En cuanto a la posible adjudicación de los fondos Next Generation, Taroconte ha apuntado que no solo escuchó la posibilidad de estas adjudicaciones, sino que "se ejecutaron, se aprobaron de urgencia": "Yo me sé mi caso, el que está en mi entorno, el del señor Bautista Padro fue uno de ellos. A Canarias se le dio una barbaridad de dinero sobre el tema del cambio climático".

Por su parte, desde el plató de En boca de todos, Nacho Abad ha pedido a Taroconte que le hable de las mascarillas. "El tema de las mascarillas está en manos del Tribunal Europeo, así que yo no puedo decir nada más. Si me hablases del hidrogel yo sí te lo podría contar sin ningún problema", ha comentado el 'Mediador', por lo que el periodista ha aprovechado para abordar el tema desde la perspectiva que el entrevistado ha sugerido. "Se compraron litros y litros de hidrogel a la misma empresa", ha explicado el 'Mediador'.

Además, Taroconte ha señalado que "es verdad" que algunos empresarios canarios pagaron grandes sumas de dinero para comprar mascarillas que nunca se compraron a cambio de que las administraciones les comprasen a ellos, por ejemplo, hidrogel. Así, el entrevistado ha explicado que encontró algunas facturas de hasta 700.000 euros.

Respecto a la inscripción en la zona especial canaria, Taroconte ha destacado que, "legalmente y normalmente", cuesta 400 euros: "El señor don Bernardo Fuentes Curbelo y el que le está hablando dijimos 'oye, cuántas empresas son las que quieren venir' y tomamos la decisión de poner un precio estándar que no recuerdo si eran 15.000 euros o 17.000 euros que se cobraban a través de Juan Bernardo Fuentes y la gestoría de su hijo".

"Todo el mundo se ha centrado en los quince diputados del Congreso que han reconocido que sí estaban en la cena organizada en el restaurante Ramsés, pero ¿alguien ha preguntado si había algún senador o algún secretario de Estado?", ha agregado Taroconte que, además, ha añadido que "a más de uno le van a temblar las nalgas" porque "casi treinta" de las prostitutas contratadas habría decidido contar lo que vivieron y lo que se negociaba en su presencia.