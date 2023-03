"Blindar los árboles", la propuesta de Sotomayor para proteger las zonas verdes de Madrid

Roberto Sotomayor, candidato de Podemos a la alcaldía de Madrid, ha presentado este miércoles una nueva propuesta. Se trata de un plan que pretende garantizar la seguridad de los árboles en la ciudad. Lo ha hecho junto al diputado de Unidas Podemos y coordinador de Alianza Verde, Juantxo Uralde, en el parque de Arganzuela.

Este el mismo escenario que hace diez días acogía a centenares de personas para protestar en defensa de los árboles amenazados por las obras de ampliación de la Línea 11 de Metro. Al son de gritos como 'No a la tala' y 'Aquí se queda la arboleda', los vecinos pedían que se frenasen las acciones que hacían peligrar la existencia de esta vegetación. Los asistentes a la movilización colgaron también carteles en los que se podían leer mensaje como 'En Madrid sobran coches, no árboles', 'No talar, sí cuidar' o dibujos de niños en los que pedían que ' no corten los árboles'.

Ahora, Roberto Sotomayor, ha aprovechado el impulso que ha tenido esta reivindicación entre los vecinos y ha presentado un plan al que ha denominado 'Blindar los árboles'. Pretende así proteger el arbolado urbano en la ciudad de Madrid. No es una medida completamente nueva, ya que en septiembre de 2022 Unidas Podemos ya la planteó en el Congreso de los Diputados, en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.

Durante la presentación, Sotomayor ha destacado la importancia de cuidar y preservar los árboles de la capital. Asegura que es una de las líneas que permitirían mejorar la calidad de vida de los madrileños ante los elevados índices de contaminación.

No a la tala para mejorar la calidad del aire

"Los árboles son imprescindibles para mejorar la calidad del aire y para hacer barrios más saludables y amables", ha defendido el candidato morado. "Es necesario actuar ya con iniciativas concretas y frenar las políticas de Ayuso y Almeida", a quienes Sotomayor acusa de una tala masiva de árboles en la ciudad y de destrozar los servicios públicos de la región.

'Blindar los árboles' es la apuesta que plantean desde Podemos para establecer mecanismos de protección y preservación de los árboles urbanos. Es una proposición que busca cambiar la legislación española para que los árboles pasen de ser considerados objetos a seres vivos. De esta manera, según Uralde, se mejoraría la preservación de los árboles urbanos y periurbanos "al estar éstos íntimamente relacionados con la protección del medio ambiente, de la salud y del bienestar de las personas y demás seres vivos", así como el "reconocimiento legal de los árboles centenarios como parte integrante del Patrimonio Natural al ser catalogados como Patrimonio Arbóreo Monumental".