Nagore Robles se sincera sobre sus problemas de ansiedad: "Me hago una bolita y me quedo en casa"

La presentadora de Nos hemos liado Nagore Robles se muestra en sus redes sociales tal cuál es. Una característica que la ha convertido en una celebrity especial para sus seguidores. Además de compartir su día a día, ha hablado abiertamente de sus problemas de ansiedad, cómo controla este trastorno y cómo ha aprendido a vivir con él.

La idea de la exconcursante de Gran hermano al hablar de la salud mental es concienciar a sus fans en base a su experiencia. Desde hace unos años, la que fuera pareja de Sandra Barneda presenta episodios de ansiedad.

"A veces tengo ansiedad. Así que acepto que hay días en los que mi cuerpo reacciona así, pero tengo herramientas para suavizarlos", desveló en un story de Instagram. A pesar de que la vasca se encuentra muy ilusionada por el nuevo proyecto en el que se encuentra embarcada, lo cierto es que este trastorno siempre lo tiene presente.

'Story' de Nagore Robles donde habla de la ansiedad. INSTAGRAM / nagore_robles

Ella misma dejó saber que, desde hace un tiempo, ha aprendido a reconocerse y aceptarse en esos días. Asimismo, la de Bisuri aseguró que sabe dónde están sus límites y que, algunas herramientas que le ayudan a relajarse son el "yoga, salir a correr, paseos, terapia o darse una ducha".

Nagore también ha aprendido a convivir con este trastorno y, cuando presenta episodios muy duros y la actividad deportiva no le funciona, ella se permite mostrar su fragilidad. "Me hago una bolita y me quedo en casa", confesó y añadió que, a veces, también suele acudir a sus amigas, dependiendo de cómo se encuentre.