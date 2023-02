El veto a la publicidad de una hamburguesería de Gijón por optar por el eslogan "Nos gustan maduritas, ¿y a ti?" ha supuesto una auténtica revolución en nuestro país. Este martes, El programa de Ana Rosa ha contactado en directo con Liliana Sánchez, hostelera y responsable de la idea principal del cartel.

Liliana ha señalado que había firmado un contrato de un año con la empresa encargada de serigrafiar los autobuses urbanos de Gijón, para poder exhibir su cartel y por el que pagaba una cantidad al mes. Sin embargo, el Instituto de la Mujer ha considerado que se trata de un anuncio "sexista" y ha optado por retirarlo.

Por su parte, desde la hamburguesería, Liliana ha explicado que su restaurante se apuntó a un campeonato de hamburguesas: "Creamos una campaña original, la ideé yo, mujer, y nuestro público está formado mayoritariamente por mujeres. Es una hamburguesa de vaca, por lo tanto es madurita".

"La polémica que se ha creado es por la forma de actuar que hay en este país o en esta ciudad. Nadie nos notificó nada", ha agregado Liliana, que se negó a retirar la publicidad después de que la empresa le notificase que había habido una queja: "Les dije que no lo haría porque no estoy ofendiendo a nadie. Yo no me siento ofendida, mis clientes no se sienten ofendidos y la gente en redes sociales tampoco. Les dije que no iba a retirar la campaña y a los dos días, la empresa de serigrafía de autobuses, que es la única que contactó conmigo, me dijo que el autobús se quedaría en las cocheras porque no podía circular".

De la misma manera, la hostelera ha señalado que, dos días después, uno de sus repartidores aseguró haber visto el autobús circulando por las calles de Gijón. Sin embargo, la parte de atrás, donde se ubicaba el cartel publicitario, estaba vacía: "No me notificaron nada. Aquí funciona todo así".

"La decisión la toma el Ayuntamiento de Gijón por una queja que hay, pero a mí no me notificaron nada. El Instituto Asturiano de la Mujer sí que me mandó un email donde me decía que había una queja y que la mandarían al Observatorio, pero nadie más contactó conmigo. Yo no tengo dónde reclamar ni cómo defenderme. No tengo ningún medio por donde decir que, para mí y para mis clientes, esa publicidad no es sexista", ha destacado Liliana Sánchez que, además, ha recalcado que con su anuncio querían "llamar la atención de la gente para que probasen la hamburguesa porque se trata de un campeonato".

Desde el plató del matinal, Ana Rosa Quintana ha destacado: "Discúlpame, esto se llama censura a una empresa privada donde la única que se puede sentir molesta, y yo lo entiendo, es la vaca porque la llamen 'madurita'. Es la foto de una hamburguesa. Es carne mandurita. La estupidez de este país está llegando a unos límites que yo no sé dónde vamos a parar con lo políticamente correcto".

"Es que no se trata de algo políticamente correcto. Yo estoy muy a favor de lo políticamente correcto. Es que son bobos. Hay más bobos que personas", ha sentenciado Quintana, visiblemente indignada. Por su parte, el periodista Luis Rendueles ha señalado que, debido a su polémica gestión, la alcaldesa en ejercicio no se puede presentar a las próximas elecciones: "Creo que el Ayuntamiento de Gijón está dedicado a tonterías".

Finalmente, respecto al dinero invertido en la campaña publicitaria, Liliana ha destacado que nadie le ha dado ninguna solución: "Intercity, que es la empresa que serigrafía los autobuses, me mandó un email hace dos días donde me decían que solo había dos soluciones: o cambiaba la publicidad o me rescinden el contrato. Yo no voy a cambiarla porque no lo veo lógico, no veo que este cartel y esta frase hagan daño. Esto se basa en la interpretación de la frase, al final cada uno es libre de interpretar lo que quiera". Quintana ha agregado que le parecía lógico y "fenomenal" que la hostelera defienda su derecho a poner la publicidad que quiera "siempre y cuando no ofenda a nadie, pero esto a quién le va a molestar". Además, la presentadora ha sentenciado que lo normal es que Liliana reciba un reembolso por haber eliminado la publicidad por la que había pagado: "Búscate un abogado y demándalos. Creo que, en determinadas cosas, se ha perdido el sentido".