La borrasca Juliette provoca un socavón de siete metros de profundidad en el centro de Palma

Las fuertes lluvias provocadas por la borrasca Juliette están complicando la situación en Mallorca. El temporal ha dejado este martes dos grandes socavones en dos de las principales avenidas de Palma, concretamente en la céntrica Conde de Sallent y en Gabriel Roca —conocido como el Paseo Marítimo—.

La borrasca también ha provocado el corte de decenas de carreteras, apagones de luz y torrentes desbordados en las Baleares, tal y como recoge el medio local Última Hora. El Gobierno balear ha pedido a los ciudadanos que eviten circular por las zonas afectadas para evitar atascos e incidentes.

Un socavón de siete metros de profundidad

El hundimiento del asfalto en una de las avenidas céntricas de Palma, que el tiene un diámetro de ocho metros de ancho y una profundidad de siete, ha provocado el cierre del tráfico en ese tramo, quedando habilitado un único carril para el transporte público y tres en sentido contrario.

El boquete en la calzada fue detectado sobre las once de la noche del lunes, pero no fue hasta las tres de la madrugada cuando se produjo el hundimiento. Los operarios de la Empresa Municipal de Aguas y Alcantarillado (EMAYA) están evaluando los daños que ha podido producir este socavón en la avenida Conde de Sallents.

El alcalde de Palma, José Hila, ha acudido a la zona para conocer de primera mano la información relacionada con este socavón, en una visita en la que ha estado acompañado por la regidora de Infraestructuras y Accesibilidad, Angélica Pastor, y del presidente de Emaya, Ramon Perpinyà

El colector de aguas sucias se encuentra a seis metros de profundidad y, de haberse dañado, su reparación se alargaría una semana, según ha apuntado Ramón Perpinyà, el regidor de Medio Ambiente. De lo contrario, los arreglos de la calzada durarían un par de días.

Otro boquete en la ciudad

La Policía Local ha registrado otro socavón que se ha producido en la avenida Gabriel Roca, en el Paseo Marítimo, a la altura de una conocida discoteca, Pachá. Los agentes han tenido que desviar el tráfico hacia Porto Pi. Por su parte, los técnicos y operarios de la Autoridad Portuaria de Baleares continúan con los trabajos de reparación.

Las líneas de la EMT Palma circulan con normalidad, excepto la L1 Portopí-Sindicat, que se ha desviado por la avenida Joan Miró, y la L9 de Son Espanyol, que ha sido interrumpida por la caída de árboles en su recorrido, tal y como recoge elDiario.es.

Complicación en las carreteras

La situación en las carreteras es "muy complicada", según ha advertido el Consell de Mallorca en su cuenta de Twitter. Las autoridades se encuentran trabajando en el lugar para que todos los municipios tengan una entrada y salida, tal y como explican en el tuit.

Once tramos de carretera de Mallorca se mantienen cortados al tráfico desde las nueve de la mañana de este martes por acumulación de nieve o por inundación, la mayoría de ellos en la sierra de Tramuntana y en el Levante de la isla.

Torrentes desbordados y cortes de luz

En total, los servicios de Emergencias han atendido 127 incidentes relacionados con la borrasca y la mala meteorología en Baleares hasta la medianoche de este lunes, la mayoría de ellos en Mallorca (116) donde se han desbordado tres torrentes esta noche.

De las incidencias, además de las 116 en Mallorca, ha habido 7 Menorca y 4 en Ibiza, según el 112. El municipio con más incidentes ha sido Felanitx, con 21; seguido de Escorca y Manacor, con 10 cada uno de ellos. Ha habido 30 asistencias en carreteras, 18 caídas de árboles y 17 carreteras cortadas en distintos momentos de la jornada.

Entre la madrugada de este martes se han desbordado tres torrentes en Mallorca: el Torrent de Can Burguès (Pollença), el torrente de Artà, a su paso por el polígono y el torrente de Son Verd (Binissalem).

También ha habido interrupciones del subministro eléctrico en Alaró, Vilafranca, Montuïri, Felanitx, Orient, Selva, Alqueria, Alaró, Alfàbia, Valldemossa, Pollença y Port d'Alcúdia. EFE