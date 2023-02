Una avería obliga a suspender dos días las clases en el campus de Somosaguas de la Complutense

El Campus de Somosaguas de la Universidad Complutense de Madrid lleva completamente vacío desde el lunes a mediodía. Las clases en el recinto se cancelaron justo en ese momento como consecuencia de una rotura en una tubería en la zona del parking. Todavía no han conseguido subsanar la avería, por lo que el martes todavía no se reanudará la actividad. Está previsto que las aulas vuelvan a funcionar con normalidad a partir del miércoles, aunque dependerá de que no surja algún imprevisto, según informan desde la universidad.

El lunes, poco antes de la hora de comer, sobre las 12.30 horas, los alumnos del Campus situado en Pozuelo de Alarcón recibían un correo electrónico informando de que se suspendía toda la actividad en el recinto como consecuencia de una avería en la tubería de entrada general de agua. "Con motivo de la avería detectada en la entrada general de agua al recinto del Campus, el Canal de Isabel II ha procedido al corte del suministro de agua en todo el recinto", decía el comunicado de la Universidad.

Debido a la avería en el suministro de agua, nos vemos obligados a mantener durante todo el día de mañana martes, 28 de febrero, la suspensión de la actividad presencial en la Facultad y en todo el Campus.

Seguiremos informando y disculpen las molestias https://t.co/rO8Scxv8bR pic.twitter.com/v0H1hJ6OMS — UCM_Económicas (@UCM_ECONOMICAS) February 27, 2023

La incidencia, que ha llevado al corte de suministro de agua en todo el recinto del Campus, ha afectado a los alumnos y profesores de las facultades de Ciencias Económicas y Empresariales, Psicología, Trabajo Social y Ciencias Políticas y Sociología. Los alumnos no son los únicos que han visto cambiada su rutina, puesto que tampoco ha tenido que acudir a las instalaciones ninguno de los operarios que suele haber en el Campus.