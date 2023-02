El giro en la separación de Bertín Osborne y Fabiola Martínez en dos años: de la ruptura amistosa a su crisis como expareja

En enero de 2021, Bertín Osborne y Fabiola Martínez ponían punto final a su relación después de dos décadas de amor. Tomaron caminos por separado, pero, ante todo, y a pesar de no haber podido seguir adelante como pareja, dejaron claro el cariño y la buena relación que existía entre ellos. Fue, como se suele decir, una ruptura amistosa.

"Solo puedo decir que es una persona maravillosa, gran compañera, estupenda mujer y como madre es literalmente única", señaló el artista en aquel momento sobre su ya expareja. La venezolana también se deshacía en elogios hacía el presentador. "Es un hombre maravilloso, como padre, como pareja y como persona".

No solo eso, sino que meses después, incluso, acudieron y posaron juntos y en actitud muy cómplice por la fiesta benéfica de la Fundación Bertín Osborne, que ambos crearon para apoyar y proporcionar recursos a las familias de niños con discapacidad. Además, también se les ha visto hacer planes conjuntos con sus hijos.

Sin embargo, las buenas intenciones parece que ahora, 24 meses después, se han ido al traste. La expareja atraviesa su peor crisis después de unas declaraciones del artista en las que aseguraba que, a sus 68 años, nunca ha estado enamorado.

Al escucharlas, Martínez confesó estar triste, y dijo no reconocer a su exmarido: "Después de tantos años juntos, viviendo tantas cosas juntas, como el nacimiento de nuestros hijos producto del amor, la verdad es que me sorprende muchísimo", dijo la exmodelo en Y ahora Sonsoles.

"Por una parte, pienso que quizás no ha encontrado a la persona que esperaba y que vea que no le ha llegado lo que esperaba de la vida, o quizás ahora sí está enamorado y piensa que lo que sentía antes no era igual", especuló, dejando claro que ella quiere que el cantante sea feliz.

Como reacción, Bertín trató de matizar sus últimas declaraciones y pidió perdón públicamente a su exmujer. En una publicación en Instagram, Osborne confesó estar "horrorizado" ante el daño causado. "He visto un vídeo que me ha afectado muchísimo y quiero aclarar una cosa", señaló.

"Yo dije que no había estado enamorado nunca. Yo llevo desde pequeño intentando averiguar qué es estar enamorado. Como estamos hablando de sensaciones, de sentimientos, eso no se puede medir, no es como el contador de la luz. Lo que para mí es estar enamorado de alguien, convencionalmente hablando, a lo mejor para ti no lo es. Todo esto es muy relativo y eso es lo que quise explicar", comentó.