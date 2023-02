El 'zasca' de Irene a Rafa, su cita en 'First Dates', por chulo: "Campeón, baja...".

"Me gusta gustar y creo que a todo el mundo le pasa. Que te digan lo guapa que eres o que te intenten entrar te sube la autoestima", afirmó Irene en su presentación en First Dates este lunes.

La comensal le comentó a Carlos Sobera que no había tenido mucha suerte en el amor: "Nunca me he enamorado, que solo tengo 20 años. Además, soy bastante directa y sincera. Eso sí, los chicos me gustan más mayores que yo", reconoció.

Su cita fue Rafa: "No me ha cuadrado nadie y eso que he estado con 50 o 100 chicas. El otro día saqué el porcentaje y me daba 1,57 de cada 100", señalo en su presentación el madrileño.

Ambos se empezaron a conocer en la barra, pero inmediatamente Sobera les hizo pasar a la mesa para cenar y seguir con su conversación, donde intentaron buscar puntos en común.

Rafa e Irene, en 'First Dates'. MEDIASET

Rafa le contó a Irene que iba al gimnasio. Al principio fue para perder peso, pero una vez que adelgazó 30 kilos, ahora estaba intentando coger volumen, por lo que tenía que comer un montón.

La joven se sentía atraída por el madrileño, pero reconoció que algunos comentarios eran demasiado chulescos: "Le diría ¡campeón, baja!", comentó Irene.

A pesar de todo, la madrileña sí que quiso tener una segunda cita con Rafa: "Me ha gustado físicamente y quiero conocerle". Él, en cambio, prefirió no volver a quedar porque "no somos muy parecidos".