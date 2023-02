Eva Soriano recuerda en 'La Resistencia' su enfrentamiento con una ganadora de Eurovisión: "No le gustará a los eurofans"

Eva Soriano visitó este lunes La Resistencia para presentar Showriano, su nuevo programa en Movistar Plus+ que se estrenará el 1 de marzo a las 22:30 horas. Es un Sing Show que contará con un plató convertido en discoteca donde Soriano recibirá a dos personajes conocidos y la música será la protagonista de la charla.

Además, el programa contará con Lala Chus, Miguel Maldonado y Fran Pati como colaboradores y en la sección El buzón de Eva, la cómica estará acompañada por el pianista Mario Marzo para protagonizar una actuación musical.

Durante la entrevista, Broncano le preguntó a su invitada si había alguien en el mundo de los cómicos que le cayera mal. La presentadora negó con la cabeza, pero sí reconoció que había tenido un enfrentamiento con la ganadora de Eurovisión en 2012.

"No sé si lo puedo contar... no me llevo mal, pero sí que le he hecho la cruz a Loreen, representante de Suecia en Eurovisión este año", comentó Soriano. "¿Tienes un duelo contra una estrella internacional?", le preguntó Broncano.

"Tenía que hacer un concierto después de la gala Drag Queen de Gáldar, en Gran Canaria, pero, en lugar de hacerlo al acabar, lo hizo en el propio recital. Los presentadores nos tuvimos que comer casi 45 minutos más de evento solo porque ella no quería hacer su actuación después", señaló la cómica.

Y argumentó su enfado diciendo que "eso me pareció de mala compañera. Le dije que se fuera del escenario porque cantó primero sus canciones menos conocidas y la última fue la más famosa, Euphoria".

"Es un temazo, no lo voy a discutir, ella es una artistaza, aunque esto me va a tirar a muchos eurofans encima, pero me da igual porque estoy hablando del comportamiento de una persona. No la voy a llamar hija de puta porque ya se lo llamé", comentó entre risas al acabar.