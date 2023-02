Elena no acude a la hoguera de 'La isla de las tentaciones': "Tendrá consecuencias"

Elena decidió no acudir a la hoguera de La isla de las tentaciones, dado que las imágenes que vio en la última provocaron que la joven se desmayase y tuviera que ser atendida por los servicios médicos del programa.

"He decidido no ir a la hoguera para no ver imágenes de David. Creo que si veo más, me voy a volver a desmayar. Me he cansado de ver cosas que no tengo que ver", declaró la joven.

A la presentadora, Sandra Barneda, no le hizo ninguna gracia la decisión de la Barbie: "No me ha gustado porque aquí venías a poneros a prueba y el visionado de imágenes es parte de ello. Esto tendrá consecuencias".

De esta forma, Barneda le enseñó las imágenes a las otras cuatro jóvenes restantes. "Vosotras decidís si queréis compartirlo con ella o no", le comentó a las chicas.

Las chicas de 'La Isla de las tentaciones' sin su compañera Elena. MEDIASET

Las reacciones de las jóvenes al ver que David no se cortaba un pelo con María fueron las esperadas. Naomi solo podía repetir: "Qué asco me da". "No piensa ni un minuto en Elena", aportó Lydia.

Asimismo, las jóvenes reaccionaron muy mal ante las lágrimas de David cuando su tentadora fue vetada por ellas. Una vez que María se marchó durante un día de la isla, el joven se acercó mucho a otra tentadora: Victoria.

"Le diremos que sigue en la misa línea, que sigue haciendo lo mismo. Que sea muy fuerte y que tome una decisión lo más pronto posible", añadió Laura.