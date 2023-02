Naomi se enfrentó a las imágenes más duras de Adrián, su novio. El joven protagonizó un beso con Keyla, la tentadora con la que tiene más afinidad en 'La isla de las tentaciones'.

Ya en el coche, de camino desde Villa Paraíso hacia la hoguera, la joven afirmó que la hoguera sería "la definitiva". Tras ver las imágenes de sus compañeras, sus alarmas saltaron: "Aquí está todo el mundo ya teniendo relaciones".

Solo viendo las imágenes de Adrián siendo cariñoso con Keyla, Naomi ya estaba nerviosa. "¿Puedo contar hasta 5, Sandra?", le preguntó a la presentadora debido a que el vídeo que había visto le puso nerviosa e insegura con respecto a las actitudes de su pareja.

"No me está respetando como yo querría, pero dentro de lo que cabe, lo está haciendo", declaró la valenciana antes de ver las imágenes más duras. "Le gusta, pero creo que piensa en mí para no hacerme daño", continuó.

"Hay más imágenes para ti", dijo Sandra Barneda. Naomi tuvo un presentimiento que le hizo exclamar "¡No quiero verlo!". Efectivamente, las imágenes del beso entre Adrián y Keyla se hizo presente en la hoguera: "No me lo esperaba, aunque dijera que sí".

"Estaba autoconvenciéndome de que no pasaría. Son animales que no saben contenerse", fueron las primeras palabras ante la infidelidad. "Me quiero ir a casa. Se acabó", continuó entre llantos la joven.