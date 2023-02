Tu horóscopo diario: martes 28 de febrero de 2023

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el martes 28 de febrero de 2023. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Excelente día para los asuntos relacionados con el trabajo, las finanzas y todo lo social. La suerte acompañará a tus iniciativas y si tienes que viajar te irá incluso mejor de lo que esperas. Es un momento muy ilusionante, y esta semana también tendrás muchos de este tipo. Escucha a tu sexto sentido, te será de gran ayuda.

Tauro

No te obstines en caminos equivocados que te pueden acabar haciendo mucho daño. Eres enormemente tenaz y perseverante, pero en algunos momentos es preciso cambiar y abrirse a otras posibilidades, y tú te moverás en este escenario a lo largo del día de hoy porque lo que antes era conveniente quizás ahora ya no lo sea.

Géminis

Este día será particularmente proclive a la inestabilidad emocional, aunque tú harás todo lo posible para que los demás no te lo noten, favorable y realizador en todo lo relacionado con el trabajo pero algo más problemático para las relaciones familiares o sentimentales. La suerte está a tu favor, pero tú eres tu propio enemigo.

Cáncer

Te encuentras ante un día afortunado o bastante bien dispuesto para los asuntos de trabajo, economía y todo lo mundano en general, pero más conflictivo para tus relaciones familiares e íntimas, ya que debido a un malestar interior quizás saques lo peor de tu carácter o proyectes tu enfado en alguno de tus seres queridos.

Leo

Debido a una influencia adversa de Neptuno hoy tendrás bastante riesgo de conflictos con tu pareja o alguno de tus seres más queridos, crisis que podrán estallar de forma inesperada e incluso por motivos absurdos. No te creas todo lo que te cuenten por ahí, en el fondo te tienen mucha envidia y no les hace gracia verte feliz.

Virgo

El trabajo es siempre tu gran pasión y allí donde sueles encontrar tu felicidad, y especialmente hoy te conviene poner toda tu energía en este ámbito porque, de lo contrario, la vida íntima te podría dar algún disgusto. Eres muy perfeccionista y muchas veces tiendes a ver maldades o traiciones donde en realidad no había nada.

Libra

Mientras las personas que te rodean estallan en conflictos o en debates estériles por asuntos sin importancia, sin embargo, tú, con la habilidad que te caracteriza, sabrás seguir adelante, avanzar e incluso sobrepasar a muchos de ellos manteniéndote al margen de las turbulencias. Será un día favorable para asuntos económicos.

Escorpio

Hoy tu cabeza y tu corazón van a ir en direcciones distintas, al menos en muchos momentos. Si triunfa tu cabeza todo irá bien y tendrás un día fructífero y con iniciativas o decisiones acertadas; pero si se impone tu corazón te esperan muchas tensiones y altibajos emocionales. Hoy vas a ver traiciones y maldades donde no las hay.

Sagitario

El magnífico estado cósmico de Júpiter te va a traer excelentes momentos en tus relaciones sociales y también las de carácter íntimo. Lograrás sacar al exterior lo mejor de tus seres queridos y las personas que te rodean, y al mismo tiempo, que también ellas van lo mejor de ti. También será un día excelente para viajes de trabajo.

Capricornio

Estás de suerte porque vas a recibir ayuda en una situación especialmente complicada o difícil en relación con el trabajo o las finanzas. Alguien te aportará la ayuda que necesitas para que tus esfuerzos sean coronados con el éxito y los problemas al fin se solucionen. Cuando ya casi no podías más el destino interviene a tu favor.

Acuario

Hoy puedes tener un día bastante feliz a poco que pongas algo de tu parte, un día estupendo en los asuntos del corazón, pero no solo en lo que se refiere al amor sino también en tus relaciones más íntimas. Será uno de esos días en los que todo sale tal y como más desearías, incluyendo el trabajo y asuntos de carácter más social.

Piscis

No estés triste porque el destino va a alejar de tu vida a personas que no te convienen. Lo que en principio te va a parecer un fracaso en realidad se trataría de un bien, aunque tú en principio no lo veas así. Entre tus seres más queridos hay una o unas manzanas podridas y ahora llega el momento de que por fin lo descubras.