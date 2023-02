Almería, tierra noble es el título de una de las canciones que David Bisbal ha escrito sobre su tierra natal. El cantante lleva más de 20 años elogiando y llevando por bandera a su ciudad.

Es por ello que este lunes ha sido reconocido como Hijo Predilecto de Almería. El acto ha tenido lugar en el Auditorio Maestro Padilla y en él ha estado acompañado en todo momento por su mujer, Rosanna Zanetti.

La entrega de este reconocimiento ha sido presentada por Isabel Jiménez, quien comparte sentimiento con el intérprete de A partir de hoy, pues también es nacida en Almería.

David Bisbal acompañado de miembros del ayuntamiento de Almería y de la periodista Isabel Jiménez en su nombramiento. EP

Al recibir esta distinción, Bisbal ha ofrecido un emotivo discurso en el que no ha podido evitar esconder sus lágrimas de emoción. "Recuerdo llegar del colegio y ver a mi madre en la habitación de costura, en la que dormía mi hermana María Ferre. Cuando no tenía tiempo para mandar sus trabajos me mandaba a mí a Marín Rosa", es una de las memorias que el cantante comparte sobre su infancia en Almería.

"¿Cuántos habéis bebido del Cañillo?", es una pregunta que el artista lanza al aire. "Mi madre siempre me regañaba y me decía que no bebiera de esa agua. He bebido agua de muchos países como Sierra Leona, y mi equipo siempre se ponía malo, pero a mí no me pasaba nada. Será que esté inmunizado por beber del Cañillo", prosigue con su respuesta.

Además de recordar momentos inolvidables vividos en su tierra, el almeriense ha querido agradecer públicamente a su mujer por ser uno de los pilares fundamentales durante estos últimos años.

"Mis hijos y Rosanna aman a Almería. Me encanta cuando a mi hija le sale el acento almeriense. Es mi sueño, pero también el de mi familia. Os amo. Sois mi vida", alega.

El nombramiento ha estado marcado por una sorpresa para David Bisbal. Y es que la Orquesta Joven Ciudad de Almería ha tocado una pieza especial compuesta por Michael Thomas en la que mezclan canciones típicas de Almería con varios de los grandes éxitos de David Bisbal.

Por último, y para seguir rindiendo homenaje a su tierra, el cantante ha interpretado para los asisntes ya la citada Almería, tierra noble. Este nombramiento se ha realizado un día antes de que Bisbal sea distinguido como Hijo Predilecto de Andalucía, título que compartirá con Lola Flores.