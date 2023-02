El ministro de Cultura, Miquel Iceta, ha afirmado este lunes que está "en contra de la utilización de filtros, de supuestos canones de corrección o de la cancelación" de libros, en referencia a la modificación que se va a hacer en el Reino Unido de los libros del escritor británico Roald Dahl.

"Desde una administración no puede haber criterios que se impongan y creo que hay que ir con mucho cuidado porque juzgar con los ojos de hoy obras anteriores es absurdo y pretender adivinar los criterios del futuro mucho más", ha añadido Iceta durante la presentación del Barómetro de la Lectura en España en 2022.

En concreto, los libros infantiles del escritor británico Roald Dahl, de los que han sido modificados algunos párrafos para no herir sensibilidades, no serán retocados en sus ediciones en español, tanto en España como en Latinoamérica, según informaron fuentes de la editorial Alfaguara, que tiene los derechos en habla hispana.

Las ediciones de las novelas infantiles escritas por el popular autor británico, fallecido en 1990, se mantendrán en su edición en castellano, después de que su editorial inglesa Puffin Books llevara a cabo una revisión para asegurar que son aptas "para el disfrute de todos los menores" de tal forma que las nuevas ediciones han eliminado o alterado expresiones consideradas potencialmente ofensivas.

En este sentido, Daniel Fernández, presidente de la Federación de Gremios de Editores de España, ha matizado que esta modificación de obras "en el marco legislativo español es ilegal".

"A mí lo que me sorprende -según Fernández- es que me parece una forma de cerrar los ojos a lo que no se quiere ver. Los de mi generación ya vimos cómo se ocultaba la homosexualidad en el mundo clásico y no aparecía en las biografías. Y si ahora vamos a ocultar que existía la esclavitud porque nos ofende, es un disparate".