Adara Molinero y Raquel Mosquera, el primer conflicto de 'Supervivientes 2023':"Las mujeres servimos para más que para modelar"

Apenas llevan unas horas juntos, pero las chispas no han tardado en saltar entre los concursantes de la nueva edición de Supervivientes. A través de MitelePlus se han podido observar las primeras interacciones entre todos los integrantes.

Al principio, los 17 supervivientes se veían ilusionados ante esta nueva etapa, una actitud que daba una vuelta completa cuando la presentadora, Laura Madrueño al pedirles que se nomiraran entre ellos: "Aquí comienza el juego y este juego debe ser sincero y real".

La primera en dar su opinión fue Raquel Mosquera, quien nominó a Bosco Martínez-Bordiú y Raquel Arias. Para justificar su decisión aseguró que "no había hueco para dos Raqueles": "A lo mejor para otro tipo de programa o para una pasarela por lo guapa que eres sí, pero no te veo por si luego tenemos que ser compañeras... Te lo digo así de claro. Dos Raqueles son muchas. O sobro yo o sobras tú",

Ante estas palabras, Adara Molinero no dudó en cambiar de opinión y rectificar. Así, la influencer pasó de nominar a Raquel Arias a Raquel Mosqueda: "Esto es muy difícil... Es evidente que no nos conocemos (...) Te han dicho que te consideran una rival, pero a la vez te dicen que puede que solamente sirvas para modelar y eso me ha tocado mucho las narices. Entonces he cambiado el nombre. Las mujeres servimos para mucho más que para modelar. Mucho más", ha asegurado muy cabreada.

Pero ese no es el único momento que dejan para el recuerdo las primeras horas del reality. Y es que al llegar a Honduras, los concursantes tuvieron que elegir compañero de cuarto. Así, Alma Bollo ha terminado compartiendo dormitorio con su hermano Manuel tras la elección de Jaime Nava.

Sin embargo, estos no eran los planes de Alma, que no ha dudado en dejar claro que ella y su hermano son dos personas independientes: "Nos está observando a todos por pura estrategia. Vete a competir. Me los como a todos con papas. Si me tienen que nominar que sea por lo que soy, no porque he venido con mi hermano... Ojo de loca no se equivoca, y yo estoy muy loca".