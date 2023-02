Alicia Senovilla está siendo estos días uno de los nombres que más conversaciones sobre el pasado está provocando en Sálvame. La presentadora ha hablado de forma directa e indirecta sobre su pasado con Belén Esteban, lo que ha hecho que muchos colaboradores echen la vista atrás hacia sus propios pensamientos sobre la madrileña.

Ha sido cuando ha salido en defensa de la de San Blas frente a la presentadora cuando Kiko Matamoros le ha echado en cara que en el pasado no era tan aliada de la madrileña. "Lo dije el otro día: fui muy crítica con ella hasta que me decepcionó la persona que me engañó", ha justificado Patiño.

"Me engañó profesionalmente Jesulín de Ubrique. Bajó de su casa llorando. Me creí sus lágrimas, y con el paso de los años, las únicas lágrimas de verdad que yo he creído han sido las de Belén", le ha contestado alterada a su compañero. "¿Algún problema?", le ha preguntado a Matamoros. "A mí no me grites", le ha pedido su compañero.

"No sé por qué me regañas, he puesto sobre la mesa un hecho", ha expresado, por su parte, Kiko. Por su parte, el colaborador ha justificado sus declaraciones sobre la Belén Esteban del pasado, por las que decía la semana pasada que "a veces era difícil trabajar" trabajar con ella. "No me refería a tu mala época, espero que no lo hayas entendido así", le ha expresado.