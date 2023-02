El brexit fue un divorcio muy mal avenido y durante más de dos años cualquier reconciliación entre el Reino Unido y la Unión Europea parecía una auténtica quimera. Pero eso ha empezado a cambiar este lunes con la firma del llamado Marco Windsor, un pacto que sirve para que Londres y Bruselas salven las ya endémicas tensiones en torno al Protocolo de Irlanda. Tras varias semana de negociaciones y de buenas sensaciones, el primer ministro británico, Rishi Sunak, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, rubricaron el inicio de "una nueva etapa" en las relaciones. Empiezan así a curarse heridas que en otros tiempos no se quisieron coser.

El Protocolo de Irlanda es uno de los ejes fundamentales del acuerdo en tanto en cuanto permite que no haya frontera entre las dos Irlandas, porque de haberla se romperían los Acuerdos del Viernes Santo -que ahora cumplen 25 años- que pusieron fin al conflicto que duró décadas en la isla. El acuerdo lo que recoge es que haya controles a los productos británicos en Irlanda del Norte. ¿Por qué? Porque no puede haberlos en frontera. No existe la misma entre Irlanda del Norte (parte del Reino Unido) y la UE (la República de Irlanda es un Estado miembro). Londres no quiere esos controles y ha presentado una modificación para evitarlos, aunque el Gobierno ya los ha pospuesto varias veces. Y ahora, ¿qué dice realmente el acuerdo?

Controles 'rojos' y 'verdes'

El punto más importante del pacto es que se crean dos corredores diferentes, calificados con dos colores: rojos y verdes. Por los segundos irán los productos que viajen desde Gran Bretaña hacia Irlanda del Norte, y lo harán con menos controles fitosanitarios y burocracia aduaneros. A través de los primeros, en cambio, irán los que sean susceptibles de entrar en Irlanda, es decir, en el mercado único europeo y por lo tanto sí pasarán una vigilancia mucho mayor. Esa era una de las claves que buscaban en Londres, precisamente para evitar colapsos en frontera y asegurar el suministro de alimentos o medicinas.

Cuando estas salvaguardias estén plenamente implantadas, los controles de identidad se reducirán a solo el 5%. Los controles físicos seguirán un planteamiento basado en el riesgo y la inteligencia. Además, viajar con mascotas será fácil, gracias a un sencillo documento de viaje para mascotas, un microchip y una declaración del propietario de que la mascota no viajará a la UE.

Intercambios más ágiles

Los nuevos acuerdos en materia de aduanas se basan en un régimen ampliado de operadores comerciales de confianza que también estará abierto a las empresas de Gran Bretaña. "Las mercancías trasladadas por comerciantes de confianza y que no corran el riesgo de entrar en el mercado único de la UE se beneficiarán de procedimientos radicalmente simplificados y declaraciones drásticamente simplificadas con requisitos de datos reducidos", recoge el comunicado conjunto. Se han encontrado facilidades sustanciales para el transporte de mercancías y el movimiento de todo tipo de paquetes, es decir, de empresa a empresa, de empresa a consumidor y de consumidor a consumidor, quedando los paquetes de consumidor a consumidor totalmente exentos de los principales requisitos aduaneros, añaden.

"Estas nuevas soluciones son posibles, sobre todo, gracias a nuevos mecanismos de intercambio de datos que permiten evaluar los riesgos, lo que constituiría la base principal de los controles", inciden. La autorización y supervisión sólidas del sistema de comerciantes de confianza y el aumento de la vigilancia del mercado y la aplicación de la normativa por parte de las autoridades británicas también actúan como salvaguardias. Eso sí, se aplicarán procedimientos aduaneros completos a las mercancías que corran el riesgo de entrar en el mercado único de la UE.

Llegada de medicinas

En el pacto también se ha encontrado una solución permanente para garantizar que los habitantes de Irlanda del Norte tengan acceso a todos los medicamentos, incluidos los nuevos, al mismo tiempo y en las mismas condiciones que los habitantes del resto del Reino Unido, prosigue el texto del pacto. Esto complementa la solución que la UE adoptó en abril de 2022 para el suministro de medicamentos genéricos a Irlanda del Norte. "Estas nuevas disposiciones son posibles gracias a nuevas salvaguardias, en particular el etiquetado, concebidas para garantizar que los medicamentos no entren en el mercado único de la UE", expresan desde Bruselas.

El papel del TJUE

Esto sí es algo que cambia. En principio, los tribunales norirlandeses serán los responsables de resolver las disputas que se puedan dar aunque el TJUE se reserve la posición de máxima instancia. En ese punto ganan los dos: a nivel legal el Reino Unido gana cierto espacio pero la última palabra estará en manos de Luxemburgo, tal como pedía la UE.

Cambios en la gobernanza

"Que la voz de los ciudadanos de Irlanda del Norte se escuche", pidió ante la prensa Rishi Sunak. Y eso también es parte del acuerdo. Así, se crearán nuevos subgrupos temáticos dentro del Grupo de Trabajo Consultivo Conjunto. Un nuevo mecanismo de emergencia, el Freno de Stormont, permitirá al Gobierno del Reino Unido, a petición de 30 miembros de la Asamblea Legislativa de Irlanda del Norte, detener la aplicación en Irlanda del Norte de disposiciones de la legislación de la UE relacionada con el Protocolo "que puedan tener un impacto significativo y duradero específico en la vida cotidiana de las comunidades de ese país". Este mecanismo, eso sí, se considera un último recurso en caso de que se dé alguna problemática importante.

El Protocolo no se ha renegociado

En esto las partes seguramente vayan a tener una explicación diferente. A Sunak le interesa que esto se vea como una renegociación, sobre todo con vistas a contentar al ala euroescéptica de su partido. Bruselas, en cambio, matiza todo de otra forma. "El Marco Windsor se ha llevado a cabo íntegramente en el marco del Acuerdo de Retirada, del que el Protocolo forma parte integrante. El artículo 164 del Acuerdo de Retirada establece que el Comité Mixto puede adoptar decisiones para corregir errores, subsanar omisiones u otras deficiencias, o hacer frente a situaciones imprevistas cuando se firmó el Acuerdo de Retirada", sostienen. Además, dejan claro que la posibilidad de modificar el Protocolo solo puede hacerse durante un periodo de cuatro años tras el final del periodo de transición (es decir, hasta finales de 2024).