Chayanne se toma con humor la venta de absurdos cojines con su cara: "He visto los memes con esta almohada..."

El fenómeno fan, en ocasiones, no conoce límites. Cuando un artista es muy querido y seguido, pueden llegar protagonizar todo tipo de productos, y no solo de su sector. Chayanne lo sabe de primera mano, y parece no importarle ver su cara plasmada en cosas como cojines.

Música y comodidad pueden ir de la mano, aunque el resultado sea de lo más absurdo. Aun así, el artista puertorriqueño, en lugar de ofenderse al ver su imagen mal representada, ha preferido tomárselo a broma y seguir la tendencia de las redes sociales.

"He visto que subieron muchos memes con esta almohada. ¿Quién la tiene? Manden su foto con la suya", tuiteó este domingo junto a una imagen del cojín en cuestión, que es él en miniatura. Aunque, en realidad, lo que está encogido es solo el cuerpo, pero no la cabeza, por lo que el resultado es bastante deforme y extraño.

Rápidamente, sus seguidores le hicieron caso y comenzaron a compartir fotos de sus almohadas idénticas a la que él compartió. Encima de la cama junto a los peluches o usándolo para echar la siesta son algunos de los ejemplos más normales, pero también han publicado imágenes en las que se ve cómo se llevan el cojín de viaje.

La propia cuenta de AliExpress España ha compartido el enlace a su web para comprar el producto, pero este modelo no es el único que existe: hay más, a cada cual más extraño.

El SpiderChayanne, la cabeza de Chayanne en distintos personajes de anime o el Chayanne con cuerpo de Shrek, tal y como muestra un usuario que tiene cinco diferentes. Pero el puertorriqueño puede temer su éxito en el mundo de las almohadas, pues Luis Miguel también tiene su propio modelo.