Miguel Bosé, jurado de 'Cover Night', reivindica "tener los pies en el suelo" y "don de gentes" para triunfar en la música

El cantante Miguel Bosé llevaba cerca de 25 años alejado de TVE, desde que en 1998 y 99 presentara El séptimo de caballería. Ahora ha regresado a la televisión pública como jurado de Cover Night, el concurso de talento y música en directo que La 1 estrenará de forma inminente.

"Me atrajo que era un programa en vivo, que es rarísimo", explicaba el cantante sobre por qué aceptó este proyecto. "Cover Night es un homenaje a las carreras que puedan llegar a ser o las que pudieron ser, de ahí la amplitud de edad de los concursantes, pues hay desde 17 años a 70", hacía ver.

En Cover Night los concursantes se ponen frente al jurado y cantan una versión de una canción famosa, a la que le han dado un toque diferente. Se presentan personas con muchas tablas y gente que nunca ha cantado en público y de ahí eso de las carreras que podrían ser o que pudieron ser. Le acompañan en el jurado Mónica Naranjo, Juan Magán y Chanel y como presentadora estará Ruth Lorenzo. Abraham Mateo y Ana Guerra harán conexiones desde los ensayos y tras bambalinas.

Preguntado por este medio sobre qué marca la diferencia entre una persona con talento que nunca acaba de despuntar y otra que sí lo hace, Miguel Bosé dio su particular receta del éxito.

"Para tener una carrera no basta la música, la voz, tener buena pinta, componer bien… millones de personas tienen esas cualidades", exponía el cantante. Así que para triunfar "hay que ser diferente, alguien que aporte algo nuevo, si vienes para parecerte a otros, no lo intentes. Tienes que tener los pies en la tierra y un equipo extraordinario a quien sepas escuchar y que no solo te adulen, porque eso te hunde", exponía.

Además, hay que trascender lo artístico. "Tienes que tener don de gentes. La promoción es tediosa, pero hay que saber hacerla bien, con alegría. Y mucho trabajo, trabajo, trabajo. Y al día siguiente, más trabajo", decía Miguel Bosé.

Según el artista, detrás de cada persona que quiere triunfar hay un millón más que quiere lo mismo. Pero gente que reúna todas esas cualidades descritas "se cuenta con los dedos de la mano".

Por último explicaba que hay que ser impermeable a las alabanzas baratas. "Hay muchos que se dejan adular y eso es el final", exponía.