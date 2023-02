El entorno de Piqué cuenta cómo le ha sentado 'Te quedé grande', la última canción de Shakira y Karol G: "​Pasa ya de todo"

No hay tres sin cuatro, que diría el refrán algo cambiado. Y es que, tras Te felicito, Monotonía y la Session 53 con Bizarrap, Shakira se unió el pasado viernes a Karol G para lanzar Te quedé grande, otro tema con el que parece enviar indirectas a su ex, Gerard Piqué. Aun así, el exfutbolista parece estar pasando de todo lo que la colombiana le lanza en sus letras.

"Tú buscando por fuera la comida, yo diciendo que era monotonía. Y ahora quieres volver, ya lo suponía, dándole like a las fotos mías", canta la artista. "Verte con la nueva me dolió, pero ya estoy puesta pa' lo mío. Lo que vivimos se olvidó y eso es lo que te tiene ofendido. Y hasta la vida me mejoró por acá usted ya no es bienvenido".

Sin embargo, el exjugador del Barça se desmarcaría de estos versos. "Ni volver ni ofendido", asegura el entorno del deportista a Vanitatis, por lo que confirman que Piqué no quiso volver con Shakira ni está resentido porque ella le ha superado.

Aun así, estas fuentes cercanas al catalán aseguran que sí hay algo que le molesta: la relación distante que ambos tienen y que podría afectar a sus dos hijos, Sasha y Milan. Pero, en lo que respecta a los temas que la cantante ha lanzado en este tiempo, a él no le importan, pues "pasa ya de todo".

El citado medio informa de que, recientemente, el exfutbolista ha estado fuera de Barcelona, pues no ha estado en su vivienda en la ciudad condal. De hecho, algunos rumores apuntaban a que querría vender el que era su 'piso de soltero' para mudarse con Clara Chía a otro lugar más alejado del foco mediático, pero su entorno desmiente esta información.

"No tiene intenciones de cambiar de casa", sostienen sus más allegados, por lo que, mientras Shakira aún reside en la vivienda familiar -y tiene de vecina a su suegra-, Piqué continuará "durante bastante tiempo" en su piso, un tríplex de 500 metros cuadrados en la calle Muntaner.

Por su parte, el catalán mantiene una relación seria con Clara Chía y, aunque conviven de vez en cuando en esta casa, aún no viven juntos. "No ha llevado todas sus cosas", comenta el entorno a Vanitatis, "aunque cada vez se la ve más en la vivienda".