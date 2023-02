'En boca de todos' habla, en exclusiva, con 'El mediador': "Una senadora cobraba 1.000 euros por decir que la leche de vaca era la mejor"

El pasado 14 de febrero se convirtió en un día clave para el caso 'Mediador', una investigación impulsada por un juzgado de Santa Cruz de Tenerife que trataba de dilucidar las supuestas mordidas que varios cargos públicos se llevaban, supuestamente, a cambio de favores.

El nombre de la trama se lo da el empresario Marco Antonio Navarro Taroconte, que se convirtió en el nexo entre varios de estos cargos públicos y grupos de extorsión o empresarios que, principalmente, se dedicaban a la alimentación y la ganadería. Todo ello para obtener privilegios a la hora de conseguir contratos públicos, ayudas europeas o evitar sanciones e inspecciones. En la cúspide de la organización se situaba Juan Bernardo Fuentes Curbelo, exdiputado socialista y conocido como 'Tito Berni'.

Así, el empresario, convertido en el principal sospechoso de la investigación pese a que fue él quien denunció los hechos, ha relatado a En boca de todos cómo funcionaba la trama: "Lo que hace el mediador es coger al empresario y llevarlo a Madrid, al Congreso. Presumir de que tiene un diputado en el Congreso para sacar el mayor beneficio. Después de las reuniones íbamos a comer y eso lo aprovechaba en beneficio de todos los que participábamos. A cambio de mi ayuda, se concedían licencias y se liberaban subvenciones".

"Le gustaban ciertas cosas prohibidas y yo se las facilitaba a cambio de licencias. La trama de corrupción también afecta al partido socialista de la península. ¿Qué hacía un congresista sentado con un empresario hablando de placas? De cualquier operación, salga o no salga, mi porcentaje era del 20%", agrega Taroconte frente a Nacho Abad.

De la misma manera, el 'Mediador' ha asegurado: "Juan Bernardo es muy amante de la prostitución. Él no se prostituye, pero le gusta el ocio, por llamarlo de alguna manera, y las pastillas de colores, por no darle publicidad a la marca que potencia la líbido. No se hacía nada sin que el diputado Juan Bernardo Fuente me lo dijera".

Además, Tacoronte señala que una senadora socialista se beneficiaba de la trama: "Esta señora cobró más de 1.000 euros por decir que la leche de vaca es buena para los niños". Sin embargo, En boca de todos se puso en contacto con la política, que desmintió las acusaciones y, además, declinó la invitación para participar en el programa.

"Yo voy a ir a la cárcel por mis actos y tendré que apechugar con lo mío", ha agregado Taroconte. Hasta ahora, la única acusación personada en la supuesta trama de extorsión es el Ministerio Fiscal. De los trece detenidos en el caso, solo ha ingresado en prisión el general retirado de la Guardia Civil Francisco Espinosa, que se enfrenta a cargos similares a los que pesan sobre el 'Tito Berni'.

El matinal también ha destacado que Juan Bernardo Fuentes Curbelo desempeñó el cargo de director general de Ganadería del Gobierno de Canarias hasta el 14 de febrero. Sin embargo, abandonó su puesto para sentarse en uno de los sillones del Congreso y fue entonces cuando le sustituyó en su puesto en la isla su sobrino Taishet Fuentes, también detenido e investigado en el caso.

En la causa, el 'Mediador' asegura tener todo bien atado con varias grabaciones que hizo con su teléfono móvil, una actitud que Nacho Abad ha comparado con la de Villarejo. Por su parte, la jueza de la causa ha hecho público el sumario que contiene detalles sobre la actuación de muchos de los delitos investigados.