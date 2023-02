Ruth Lorenzo confirma que vuelve a estar soltera: "Hay un momento en el que, si no lo dejas ir, no es amor de verdad"

Ruth Lorenzo no suele hablar de su vida privada, sin embargo, no ha dudado en mostrar su lado más íntimo junto a Toñi Moreno. Y es que, desde que anunciara su relación, siempre ha tenido claro que no quería hacer pública la identidad de su pareja.

Manteniendo esa línea, la que fuera representante de España en Eurovisión ha confirmado que, tras un par de años de noviazgo, vuelve a estar soltera. En plan de tarde, la cantante ha querido hablar de los motivos por los que ha decidido dar este paso, así como de su vida laboral.

"Estoy en un momento con las cajas de mi vida en el sótano de mi madre, conectada al wifi, viviendo un rato en Madrid, otro en Barcelona, otro en Murcia y otro donde me pillen. Y en un momento de empezar de cero en todos los sentidos", comenzó a narrar la murciana mostrando su faceta más íntima.

Y es que, la intérprete aprovechó su paso por el programa de La 1 para hablar con completa sinceridad: "Es una maravilla y cuando encuentras el amor verdadero hay un momento en el que hay que dejarlo ir si no, no es amor de verdad. Y ese momento en que dejas un amor verdadero ir, es el momento perfecto para escribir un disco".

De esta manera, la cantante pone punto y final a esta etapa de su vida. Así, junto al fin del "contrato infernal" al que estuvo sometida, Ruth se muestra renovada y lista para enfrentarse al 2023.