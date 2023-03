Cuatro rescatistas españoles cuentan su experiencia en Turquía: "Al llegar perdimos 10 horas, que son las más importantes"

En España hay dos equipos Insarag de rescate de alto nivel que cumplen con los estándares que exige la ONU: uno está formado por efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y otro es la Unidad Especial de Emergencia y Respuesta Inmediata de la Comunidad de Madrid (Ericam), formado por "tres patas": bomberos, guías y rescatadores caninos y sanitarios del SUMMA. "Si falla una pata, el equipo se cae". Ambos viajaron el pasado 6 de febrero a Turquía para colaborar en las labores de rescate en los terremotos de magnitud 7.7 y 7.6 que ese mismo día de madrugada sacudieron el sureste de Turquía y el noroeste de Siria causando más de 50.000 víctimas mortales.

Allí pasaron casi diez días de "sentimientos encontrados" porque salvaron a dos mujeres de mediana edad pero, a la vez, vieron con sus propios ojos el destrozo que causó la fuerza de la Tierra. Ya de vuelta y con algo de descanso mediante, las vivencias se organizan entre corazón y cabeza. Desde el campo de estructuras colapsadas de Protección Civil de Las Rozas, donde entrenan para luego asistir en catástrofes reales, destacan a 20minutos la ayuda que les ofrecía una sociedad que lo perdió todo, el silencio y la oscuridad de la devastación y las horas que perdieron al llegar y no poder aterrizar en el aeropuerto de destino.

Sus destinos fueron Alejandreta y Antioquia, si bien de esta segunda ciudad, más cercana a la frontera siria, tuvieron que salir rápido por su propia seguridad y solo realizaron una acción puntual. La mayoría de su labor se desarrolló en Alejandreta, donde se estableció su base de operaciones. Sin embargo, al intentar aterrizar en el aeropuerto operativo más cercano se encontraron con una "concatenación" de circunstancias que les hicieron tener que esperar unas diez horas muy valiosas de la llamada "franja dorada", que es cuando mayores posibilidades hay de encontrar víctimas de un terremoto con vida y que puede alargarse hasta los primeros cinco días tras el seísmo. En Turquía se han dado rescates de personas vivas mucho más allá de esta ventana, hasta diez días después de la catástrofe.

Samuel Ríos (i) y Víctor López, miembros de Ericam, en el campo de entrenamiento en estructuras colapsadas de Protección Civil Las Rozas, el 27 de febrero de 2023. JORGE PARÍS

Fernando Granizo, bombero de la Comunidad de Madrid y miembro del Ericam, explica durante la visita al campo de prácticas de rescate de Las Rozas que "llegar en las primeras 24 horas es fundamental". Un equipo de 40 personas con materiales para ser autosuficientes durante una semana partió hacia Turquía el mismo día que los temblores habían despertado a la población turca y siria de madrugada. Además de las seis toneladas en material que portaba el avión que les transportó, también iban cargados de ganas de ayudar.

Sin embargo, al llegar, la saturación del aeropuerto operativo más cercano a su destino y, posteriormente, el necesario descanso de los pilotos, ocasionaron un retraso que les generó mucha "frustración". "Lo más grave fue que al llegar estuvieron una hora sobrevolando el aeropuerto más cercano que estaba operativo sin poder aterrizar y nos enviaron a otro que estaba a 700 kilómetros de distancia. Perdimos unas diez horas, que son las más importantes. Ese retraso duele mucho y genera frustración", lamenta Granizo. "Aun así, fue una respuesta relativamente rápida", asegura López.

Víctor López (i) y Fernando Granizo, bomberos y miembros de Ericam, en el campo de entrenamiento en estructuras colapsadas de Protección Civil Las Rozas, el 27 de febrero de 2023. JORGE PARÍS

Con todo, una vez sobre el terreno y guiados por las autoridades locales, su compañero el Jefe de Dotación en los Bomberos de la Comunidad de Madrid Víctor López, describe la escena que se encontró a su llegada como "impactante" por ver "losas y losas y losas, forjados y forjados apilados, y la gente encima trabajando encima con grúas y focos. Era fantasmagórico. La escena era dantesca". "Son sentimientos encontrados, por un lado es alegría por llegar a salvar a una persona, pero alrededor estás viendo bastante destrucción y muerte", agrega.

Junto a Granizo y López también viajó Samuel Ríos, miembro de la sección canina de Protección Civil Las Rozas e integrante de Ericam, junto a su pastor belga malinois de cuatro años y medio, la veloz Farah. Tras realizar una demostración en directo de su trabajo, relata a este periódico que su principal labor en Turquía consistió en "descartar que no hubiera personas vivas" bajo los escombros que luego pasarían a retirar las excavadoras. "Las primeras 48 horas no dormimos ninguno y, luego, poco porque estás siempre en tensión esperando a que te llamen para seguir trabajando. Pasas el umbral del sueño, pasas el umbral de la comida y al final lo haces todo por vocación de servicio público. El cuerpo viene aquí y hace plof", describe.

Samuel Ríos, miembro de la unidad canina de Ericam, posa para '20minutos', el 27 de febrero de 2023 en Las Rozas. JORGE PARÍS

A su lado se encuentra Mariano Bartolomé, médico del SUMMA 112 para el que Turquía fue su primera gran catástrofe internacional en la que intervenía. Al igual que sus compañeros de Ericam, habla de "sentimientos encontrados" en el mismo tono sosegado y afable que caracteriza a los cuatro. Cuando a él le toca trabajar, "es buena señal" -dice- porque significa que han encontrado una persona con vida. El Ericam logró rescatar con vida de debajo de los escombros a dos mujeres, la primera de unos 60 años y la segunda, de unos 50. Bartolomé describe cada rescate con vida como "una alegría tremenda".

El sanitario relata que a la primera mujer rescatada la oyeron, pero "estaba en un edificio que había colapsado totalmente y había que buscar bien dónde estaba y luego ver cómo entrar ahí". Su rescate duró unas siete horas y fue muy complicado. "Te pones a trabajar a destajo, pero con mucha cabeza porque puede haber réplicas, corrimientos, no puedes afectar a la estructura... cada rescate es complejo" y diferente, dado que "cada edificio colapsa de una manera", comenta Granizo.

Para ubicar a las víctimas no solo emplean a los perros -pasan dos para corroborar el aviso del primero-, también usan geófonos y cámaras que introducen con pértigas y están dotadas con luz, micrófono y altavoz, por lo que pueden hablar con las víctimas hasta a dos metros de distancia, lo cual es bastante espacio cuando se trata de espacios confinados o colapsados.

Respecto a la segunda mujer recatada con vida, cuya extracción abarcó unas cuatro horas, en primer lugar "se encontró una mano" y se constató que estaba bien, por lo que le pusieron una vía para comenzar con la sueroterapia, que es el tratamiento que se aplica en primera instancia porque "todos salen deshidratados" y se busca que los riñones respondan, explica Bartolomé. La mujer, de unos 50 años, fue rescatada seis días después del temblor.

Mariano Bartolomé, médico del SUMMA 112 y miembro de Ericam, posa para '20minutos' el 27 de febrero de 2023 en Las Rozas. JORGE PARÍS

De vuelta en España, el 15 de febrero, Bartolomé notó "mucho cansancio y sueño, me iba a dormir muy pronto". Cuatro compañeros han regresado con infecciones respiratorias e incluso en un caso ha derivado en neumonía. Anímicamente, "hay días mejores y días peores". "No tiene nada que ver verlo allí en persona a verlo por la tele. Las montañas de escombros no eran tan altas para ser de un edificio de siete plantas", destaca.

El bombero Granizo, más curtido tras su paso por Argelia, Haití o Lorca, afirma que se sintió "una gota en un océano de destrucción". El Ericam dispone ahora de apoyo psicológico para los miembros que viajaron a Turquía. "Psicológicamente, hay gente que tiene que gestionarlo", asevera.