Isabel García, vicepresidenta de la misión de la Eurocámara: "España no va a tener ningún problema para ejecutar todos los fondos"

Isabel García Muñoz (Zaragoza, 1977) es eurodiputada del Grupo Socialista y vicepresidenta de la Comisión de Control Presupuestario que viajó a España la semana pasada para evaluar la ejecución de los fondos europeos de recuperación. García, que ocupa su escaño en el Parlamento Europeo desde 2019, desgrana en una conversación con 20minutos los pormenores de la visita de la delegación a España, la primera de estas características que evalúa la ejecución de los fondos de recuperación en un país de la UE.

La semana pasada visitaron España para evaluar cómo se están ejecutando los fondos europeos. ¿Qué se encontraron?Nos encontramos con que hay un sistema sólido de gestión y de control de los fondos, que España está a la cabeza en la ejecución y que se sabe perfectamente donde está el dinero y así nos lo ha demostrado el Gobierno.



¿Era una visita de los 'hombres de negro'?

Nosotros somos una comisión del Parlamento Europeo y en nuestra actividad rutinaria está hacer visitas a los países. Fuimos a España por ser el primero que había recibido fondos y el único en el año 2021, no íbamos a controlar cómo se estaba gastando el dinero en España, ese papel lo tiene la Comisión Europea. No éramos hombres de negro, en todo caso hubiésemos sido mujeres de colores, porque la mayoría éramos mujeres.

Las comunidades autónomas y las empresas están preocupadas por la burocracia y la complejidad a la hora de ejecutar los fondos. ¿Qué se puede mejorar?

Tenemos que tener en cuenta que muchas veces desde Europa somos los que marcamos la normativa a la hora de de acceder a los fondos europeos. Y precisamente nuestra comisión es la que pide más controles. Creo que las comunidades y las empresas vinieron a ponernos sobre la mesa que nuestras propuestas hay veces que complican esa agilidad a los sectores involucrados. Hay que entender que a veces se puede simplificar en los procedimientos para que los fondos realmente lleguen a la economía, sobre todo a las pequeñas y medianas empresas. Y eso lo marcamos desde Europa.



¿Le preocupa que haya fondos que se queden sin ejecutar por estos motivos?

España siempre ha estado a la cabeza en la ejecución de los fondos. Es muy pronto para evaluar en febrero de 2023 cómo está yendo la ejecución, pero nosotros somos líderes, vamos a la cabeza. Imagínate el resto de países. Tenemos tiempo hasta el año 2026 para ejecutar, los comienzos siempre suelen ser más difíciles. Así que no, España no va a tener ningún problema para ejecutar al final todo el dinero disponible.



La visita de la comisión estuvo rodeada de cierta polémica por los reproches que le dirigió la presidenta, Monika Hohlmeier, a las ministras Calviño y Montero los días previos a su llegada. ¿Qué le pareció lo ocurrido?

Lo que está claro es que al final de la misión [Hohlmeier] dejó claro que los sistemas de control y de ejecución son sólidos en España y no podemos dudar de ellos. Yo creo que sus comentarios fueron desafortunados, calentaron el ambiente y fueron innecesarios. Sobre todo porque muchas veces hablaba como presidenta de la comisión, pero no nos preguntó a los demás por nuestra opinión. No estaba hablando como presidenta de la comisión, sino como Monika Hohlmeier.



¿Cree que la visita se politizó?

Creo que se aprovechó en clave nacional para para intentar atacar el Gobierno de España. Los miembros de la Comisión de Control Presupuestario que estaban apuntados al principio para venir a esta misión, cuando vieron lo que estaba sucediendo, las cartas que estaba enviando la presidenta... se dieron de baja. Al final se apuntaron diputados españoles y, personalmente, creo que el PP aprovechó o intentó aprovechar esta misión para lanzar ataques contra el Gobierno, que son ataques contra nuestro país.



Una de las conclusiones que sacaron es que hace falta más transparencia en la información que publica el Ejecutivo sobre los fondos europeos. ¿Qué se puede mejorar?

La conclusión que sacamos fue que hemos constatado que la mayor parte de los datos estaban disponibles. El Gobierno está haciendo un ejercicio de transparencia. Pero para la mayor parte de los miembros de la misión había tantos datos que era difícil encontrar el dato que a lo mejor estaban buscando. La información está. Lo que le estamos pidiendo al Gobierno es que la ponga de una manera más entendible. Los datos están, con lo cual, la transparencia está garantizada.



Pero la presidenta de la Comisión insiste en que sigue sin saber dónde está el dinero...Creo que esto contradice un poco la declaración que hicimos como misión. Nos han enseñado el programa CoFFee, un instrumento que se utiliza para la auditoría y para el control de gastos internos de los fondos, pero que pudimos ver en vivo y en directo cómo funcionaba. Pudimos ver beneficiarios finales de ciertos proyectos con cantidades, con nombres, con lo cual los datos están. El Gobierno sabe perfectamente dónde están las inversiones que se han llevado a cabo hasta ahora. Después de todo lo que se dijo, al final tenía que sacarle alguna pega. Lo único que les faltó es el número de ejecución, pero el dato de convocatorias, licitaciones y el dinero que se ha trasladado a la economía real lo pudimos conocer de primera mano de los ministerios.



Varias instituciones les han pedido que publiquen datos de cuántos pagos se han hecho realmente con cargo al plan. ¿No cree que sería bueno hacerlo?

El sistema CoFFee es donde se va a poder hacer el seguimiento, porque ahí está metido todo el plan de recuperación y es al que tienen que acceder los diferentes gestores, ayuntamientos, comunidades... De ahí va a poder salir un dato de pago final más exacto y que corresponda más con el momento en el que estamos. Yo me imagino que pronto tendremos ese dato que, como digo, es el que estaba requiriendo la presidenta y la propia Comisión.



La presidenta Hohlmeier señaló que lo único en lo que no ha cumplido hasta ahora es con la reforma de las pensiones. ¿Le preocupa el retraso que acumula?No. Cuando estuvimos con el ministro [Escrivá] nos explicó la reforma de las pensiones y nos explicó también que el calendario es estimativo. Han hablado con la Comisión Europea y han entendido perfectamente que puede haber una prórroga de esos plazos. Lo que sí es cierto es que la aprobación de una reforma de este tipo necesita apoyos, así que esperemos que la oposición sea responsable y entienda que esa reforma puede llevar acarreado que se cumplan unos hitos, porque esto es algo que hay que cumplir. Pero por los plazos no hay preocupación. Lo importante es que salga bien, que salga una reforma adecuada.

¿Cree que en este clima preelectoral es viable sumar los apoyos para cerrarla?Los periodos electorales siempre afectan a la toma de decisiones y en temas como este deberíamos de pensar un poquito más allá de mayo y de las repercusiones que puede tener, más que por un carácter electoralista. Confío en que los grupos políticos tengan esa perspectiva a la hora de que salga adelante la reforma.

Hohlmeier también reprochó a España la rebaja del delito de malversación. ¿Qué le pareció lo que dijo?

Desde nuestra comisión tenemos claro que tiene que haber una tolerancia cero frente a la corrupción, por eso [Hohlmeier] preguntó a los ministros. Este tema ha tenido una carga muy importante en esta misión cuando no era objeto de ella, porque si hubiesen querido tenerlo en cuenta, podrían haberlo propuesto en la agenda y no fue así. Se sacó en el último momento para tener algún titular, más que porque eso realmente preocupase. Como bien dijo la presidenta en la rueda de prensa, nosotros no tenemos ningún papel para venir a cuestionar el código penal de un Estado miembro. No estamos criticando la revisión [de la malversación], estamos pidiendo que se ajuste al principio de tolerancia cero con la corrupción.



Parece claro que 2024 será el año en el que vuelvan las reglas fiscales europeas tras tres años suspendidas. ¿Cree que volverá también la austeridad?Yo creo que no. La Unión Europea se ha dado cuenta de que la austeridad no fue una buena solución. De hecho, se ha dado un vuelco con tanto con la pandemia como con la guerra contra Ucrania y se ha modificado esa tendencia. Hemos ido hacia una solidaridad compartida que que es lo que está haciendo que la economía se recupere. No creo que volvamos a los momentos de austeridad que vivimos hace unos años que empeoraron la situación europea.



España asumirá la presidencia del Consejo de la UE en julio en plena precampaña electoral. ¿Qué podemos esperar del mandato?

La Unión Europea confía muchísimo en España como presidente del Consejo, ha puesto muchas aspiraciones en nuestra presidencia. Espero que haya un gran éxito por nuestro trabajo, también a nivel europeo con el Gobierno de España y espero que la oposición también sepa estar a la altura. Aunque sea precampaña electoral, no podemos tirar piedras sobre nuestro propio tejado, tenemos que ir todos a una y no viajar a Bruselas cada semana a desacreditar al Gobierno. Porque además después se demuestra que la Comisión Europea apoya al Gobierno por su buena gestión. Estamos teniendo un liderazgo tan importante que la oposición no debería intentar torpedearlo por un interés partidista.