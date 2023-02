Podemos y los socios del Gobierno estudian fórmulas para hacer el vacío a la moción de Vox: "No deberíamos perder mucho tiempo"

Podemos considera la moción de censura que presentó este lunes Vox en el Congreso un "esperpento" y, como tal, baraja diferentes estrategias para enfrentarse a ella, incluida la de coordinarse con los habituales socios del Gobierno para desdeñarla desde la tribuna. A iniciativa de ERC, los morados están manteniendo contactos con formaciones como el PNV o EH Bildu, además de con los propios republicanos, para explorar una posible respuesta conjunta a la moción que tendrá al economista Ramón Tamames como candidato, si bien fuentes de Podemos aseguran que todavía no se ha decidido qué hacer.

Entre las posibilidades que están estudiando los grupos se encuentra la de no contestar, así como la de utilizar apenas unos minutos del tiempo de réplica que corresponde a cada grupo parlamentario para expresar de manera breve su rechazo a una moción con la que entienden que Vox está degradando las instituciones. "Es evidente que, dado el esperpento, el numerito, no nos debería hacer perder ni a los grupos ni a la población demasiado tiempo", aseguró este lunes la portavoz de Podemos, Alejandra Jacinto, que sin embargo no desveló cuál será la actitud morada en el debate.

En la moción de censura que presentó Vox en octubre de 2020, con su líder Santiago Abascal como candidato, los grupos no se pusieron de acuerdo y respondieron utilizando todo su tiempo al discurso del dirigente. Con una excepción: la del portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, que apenas utilizó minuto y medio de su tiempo para asegurar que su partido no iba a contribuir "a darle protagonismo a esta patochada de moción de censura" porque, aseguró, Abascal "no aspira a ser investido, ni a gobernar, ni a conseguir el apoyo de ningún grupo político".

La posibilidad de ningunear la moción de censura de Vox contrasta con la actitud que tiene pensado adoptar el PSOE. La semana pasada, fuentes de la parte socialista del Gobierno ya dejaron claro que el presidente Pedro Sánchez tiene pensado tomarse "en serio" el debate por dos motivos: en primer lugar, para mostrar su "respeto" a las instituciones y, en segundo término, porque le servirá para confrontar "modelos" con el partido que lidera Santiago Abascal, que será el encargado de presentar a Tamames desde la tribuna.

Los socialistas consideran que la moción de censura viene bien al Ejecutivo porque le permite alejar el foco de cuestiones espinosas como la ley del sí es sí y que el centro de la atención mediática se sitúe en un debate y un candidato extravagantes. En el Gobierno el foco no se pone en Tamames, ante cuya decisión tanto el ala socialista como Unidas Podemos han reaccionado con "respeto", si bien algunas fuentes admiten sentir cierto desasosiego ante la posibilidad de que el Congreso dé una imagen de teatro ante la opinión pública. El grueso de las críticas, en lugar de dirigirse al anciano candidato, se centran en Vox.