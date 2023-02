Alquilar una vivienda supone que el propietario confíe en la buena voluntad de sus inquilinos, que espera que paguen lo acordado en el contrato y, además, cuiden el inmueble. Esto fue lo que pensó Begoña, propietaria de un chalet.

Este lunes, Espejo Público ha relatado que la Policía entró en el chalet, ubicado en Huelva, porque tenían la certeza de que ahí se alojaba un hombre que llevaba en busca y captura desde hacía dos años por pertenecer a una banda de asaltantes violentos que robaban en viviendas haciéndose pasar por agentes de la Policía. Una vez que conseguían entrar en las casas, maniataban a sus víctimas para robar joyas y todo lo que pudieran.

Así, el matinal ha hablado en directo con Begoña, que denunció el impago del alquiler y los suministros el pasado mes de septiembre. Así, la mujer destacó que sus inquilinos habían dejado de pagar a los seis meses de entrar a vivir en la casa y deben más de 8.000 euros a la dueña que en el mes de agosto aseguró que los inquiokupas tenían sus propias viviendas en Sevilla e, incluso, lanchas.: "Tienen un nivel de vida que yo no tengo".

"Yo un día lo vi en la tele, estaba desayunando y vi lo que estáis viendo vosotros ahora. Yo estaba flipando, no me lo podía creer porque a mí nadie me avisó", ha señalado Begoña, sorprendiendo a Susanna Griso. Además, la mujer ha destacado que, aunque se ha procedido a la detención del hombre, la familia de inquiokupas sigue viviendo en su casa.

"Ni siquiera los han llevado 24 horas para declarar", ha agregado Begoña que, sin embargo, ha destacado que los inquiokupas no saben que han sido demandados: "Tengo que pagar los suministros de mi casa y los de ellos. No me han pagado nada de luz, agua, alquiler... Tienen un contrato falso que, evidentemente, yo no he hecho".

De la misma manera, el matinal se ha puesto en contacto con Jeneva, aunque Begoña ha decidido no hablar con ella. La inquiokupa ha comentado el caso del delincuente al que tenían acogido: "No teníamos ni idea. Él tenía problemas, vino aquí. También nos pusieron unas denuncias sobre armas que teníamos, que en realidad son de bolas y no de verdad".

"Nosotros le conocemos, pero yo no tengo nada que ver con este tema. Esa persona estaba aquí, iba y venía y nosotros no tenemos nada que ver", ha agregado Jeneva que, además, ha explicado que no estaban "al tanto" de los problemas con la justicia que tenía el hombre. "Yo no acojo en mi casa a personas que van y vienen", ha señalado Susanna Griso.

Acerca del dinero que adeudan a Begoña y la fecha en la que abandonarán la vivienda, Jeneva ha apuntado: "Nosotros llegamos aquí, alquilamos la casa seis meses. Luego se cambió el contrato a nombre de mi suegra mediante la inmobiliaria, que no sé qué temas hicieron, pero la dueña tampoco se preocupó de por qué habían hecho eso".

"Pagamos los seis meses al contado, como hicimos con los primeros seis meses y resulta que, a raíz de ahí, la dueña se entera por otras personas y nos empiezan a enviar a antiokupas amenazando con quitarnos el trabajo. Ella y sus familiares han hablado con todas las personas que nos daban trabajo", ha añadido Jeneva.

Por su parte, desde la redacción del matinal, la periodista Ana Regalado, que ha seguido el caso desde su comienzo, ha destacado que Jeneva estaba "faltando a la verdad en el 100% de lo que estaba diciendo": "No es cierto que desconocieran que esta persona era un delincuente. Se llama Juan Manuel y es su suegro".

"Ella habló con la dueña y le dijo que estaba estudiando en la universidad y que la vivienda iba a ser para ella y para su novio. Pero no es cierto. Estaban escondiendo a su suegro, que estaba en búsqueda desde hace un año y encuentran en El Rompido un escondite perfecto. Allí lo han estado encubriendo toda la familia durante este año y pico. Él no hacía nada cotidiano, estaba siempre en la casa y nunca salía. La Policía sospecha que estaban preparando algún tipo de atraco porque cuando se produce esta operación tienen todas las armas en el salón y no son simuladas. Son armas verdaderas, según la Policía", ha añadido la periodista.

"Ellos firmaron un contrato con la dueña hasta el mes de junio, cuando se tenían que marchar porque ella les dijo que era un alquiler vacacional. Ese era el trato. Cuando llegó junio, se dieron cuenta de que tenían el escondite perfecto porque ni la Guardia Civil ni la Policía les habían detectado. Cambian la cerradura, se inventan el nombre de un Mohamed que no existe y hacen un contrato falso, se quedan en la vivienda, no pagan suministros y empiezan a mentir sobre lo que la dueña dice. Esta es la realidad y Jeneva puede decir misa porque está todo comprobado", ha sentenciado Ana Regalado.