Así es Rubén Bernal, el actor con el que sale Lorena Castell

"Ahora llevo dos años soltera y yo no me puedo proponer tener pareja porque entonces ya estaría buscando una. Tengo que encontrarla y, si no la hago, pues cumplir mis otros propósitos: la playa, los amigos... Sé la pareja que quiero, pero no está llegando. Yo busco una persona que sea como yo, que soy alguien responsable, con mis horarios, con mis cosas, que me divierto...", afirmaba Lorena Castell a primeros de 2022 en el plató de Zapeando. "Una persona que aguante a alguien como yo", añadía. Apenas unos meses después, llegaba. Se trata del actor Rubén Bernal, quien, aunque algo más desconocido que la comunicadora y televisiva, no es un neófito en el tema de la fama.

"He estado muchísimo tiempo sin pareja, pero ahora mismo tengo", le decía a Mamen Mendizábal aquel mismo abril. La revista ¡Hola! daba con el nombre del hombre que había entrado en el corazón de la ganadora de Masterchef Celebrity. Explicaban, además, que no estaban escondiendo en absoluto el romance, si bien tampoco querían ser portada de las revistas de papel couché. Únicamente lo hacían de la forma más natural y orgánica posible en los tiempos que corren: dejándose palabras y comentaios cariñosos y guiños cómplices y sinónimo de su felicidad en las redes sociales.

Para mayo, Lorena Castell ya compartía su primera imagen juntos. Y no fue una solo, sino todo un álbum que titulaba con un elocuente "Qué suerte encontrarnos", en donde se les veía habiendo pasado unos días de buen tiempo en la costa mediterránea, en la nieve y hasta en un parque infantil.

Sencillamente, una recopilación de momentos de esos meses en los que Bernal ya se había ganado hasta a su suegra, que le había empezado a seguir en redes, y al pequeño Río, el hijo de la también colaboradora y vedette, ya que los tres se habían ido a disfrutar de su primer viaje en pareja. Y lo habían hecho en caravana.

En aquella publicación, entre los comentarios cariñosos de Cristina Pedroche, Marta Torné, Kira Miró, Hiba Abouk, Nura Roca o Eduardo Navarrete, destacaba el de Juan Betancourt: "De nada". Y es que el modelo y actor fue la razón de que se conocieran. Ocurrió, como explicaba recientemente Lorena en su visita a El hormiguero, que en las grabaciones de El desafío, Rubén fue a animar a Juan.

"Mi pareja es una maravilla, un besito Rubén. La primera vez que me enrollé con él fue en el plató de El Desafío, ¡esto no lo sabías tú! Vino de amiguito de Juan Betancourt y yo salí fuera para ver unos temas y la cosa acabó... ¡Perfectamente!", recordó Castell entre risas. Ella había estado antes con el empresario Eduardo Dabán, padre de su hijo, y casada antes con el músico Juanito Makandé, de quien se separó en 2015.

Pero Rubén Bernal, nacido en San Juan de Alicante el 4 de febrero de 1988 (tiene 35 años, siete menos que Lorena, que nació el mismo día en 1981), es quien hoy por hoy tenga "ese gusanillo", como ella misma definió el enamoramiento. Él también es modelo, aunque es más conocido por su carrera actoral. Aunque el cine aún se le resiste, ha trabajado en teatro, videoclips (como Dosis, de Dvicio, compartiendo pantalla con Esther Expósito), multitud de cortometrajes y series como Centro Médico, Hipsteria o La huida, siendo estas dos útimas webseries.

Sin embargo, si por algo le pueden conocer los espectadores es por haber interpretado en 405 episodios a Saúl Ortega en El secreto de Puente Viejo, un papel al que le costó acostumbrarse a pesar de que le hubiese gustado mucho vivir en ese período histórico por "la elegancia que tenía la gente, su forma de hablar, el respeto, la vestimenta, el porte" y con la convicción de que "entonces todo era más real y humano, mientras que ahora hay mucha tontería y falsedad".

"Entré muy rápido y tenía que estudiarme largos guiones en castellano antiguo sin estar acostumbrado. Me costó muchísimo las primeras semanas. No dormía y he llegado a perder ocho kilos en un mes por la presión. Mi madre estaba muy preocupada, decía que se me veían las clavículas", le confesó a Diez minutos, donde hasta se disculpaba con sus compañeros de rodaje por haber estado "un poco ido".

Una de esas compañeras, Claudia Galán, fue su pareja durante un tiempo. Y el final de su amor debió de ser bastante meditado, dado que ambos conservan las fotografías con el otro en sus Instagrams respectivos. En la susodicha entrevista, además, daba detalles sobre su vida personal, como al preguntarle si se parecía a su personaje.

"Lo único que tengo en común con Saúl es el tema del campo, porque mi abuelo tiene una finca y de pequeño he pasado mucho tiempo allí. Además, él es muy enamoradizo y a mí me cuesta mucho abrir mi corazón", explicaba, añadiendo después que él se considera "un hombre del siglo XXI" que echaría más de menos la libertad para viajar o comunicativa antes que las redes sociales o el teléfono móvil.

Rubén Bernal no deja de formarse, sin embargo, y ha continuado su aprendizaje con famosos profesores y profesionales del sector como Andrés Lima o Juan Codina. A ello dedica su tiempo libre junto con el deporte, dado que practica, según se deduce de sus fotografías, la equitación, el motocross y el tenis, lo que le ha hecho interaccionar en más de una ocasión con Paula Badosa, casualmente pareja de Juan Betancourt.

El actor, además, disfruta mucho de la música. Tanto, que no solo le gusta bailar sino que él mismo toca el cajón flamenco. Entre eso y los viajes ya tiene bastante en común con Lorena, de ahí que un año después hayan pasado su primer cumpleaños juntos y a buen seguro ya estén pensando en su siguiente destino.