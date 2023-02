¿Quién llamaba alocado a Michel B. Jordan?: la verdad sobre las bromas que le hacían al actor en el instituto

Michael B. Jordan se encuentra viviendo su mejor momento. El actor está a punto de estrenar su nuevo proyecto, Creed III, donde no solo es el protagonista, sino que él mismo ha sido el director. Sin duda, es uno de los intérpretes más queridos de Hollywood, aunque no por ello se ha olvidado de su pasado.

Todo comenzó en el estreno del filme en Atlanta. Y es que mientras los principales actores pasaban por la alfombra roja, la presentadora de The Morning Hustle, decidió hacerle unas preguntas al director. Y es que los dos se conocían desde su etapa escolar. Ambos fueron compañeros de clase en Newark, Nueva Jersey.

Por ello, Lore'l quiso contarles a sus espectadores cómo fue su relación durante su etapa en un centro de: "Ya sabéis que nos conocemos, nos conocemos desde hace mucho tiempo". Lo que no esperaba la presentadora es que el actor se acordase de la manera en la que solía llamarlo: "Sí, el chico alocado, ¿no?".

Sin embargo, desde el programa se ha querido solucionar este pequeño malentendido para confirmar que no fue Lore'l quien le llamó de esta manera. Según The Morning Hustle, la que realmente llamó a Jordan "alocado" fue Dominique Da Diva, la ex co-presentadora del podcast The Undressing Room.

En un episodio publicado en 2021 comentó: "¿Sabes lo que realmente pienso en el fondo? Creo que Michael B. Jordan es un tipo simpático y alocado, y no lo digo como un desprecio". De esta manera, Lore'l ha querido demostrar como ella nunca le llamó así, aunque ha querido destacar como, en el colegio, sus compañeros solían burlaban de él por su nombre y llevar fotos de su porfolio de actor a clase.

Con estas declaraciones esperen que todo se solucione y se le dé importancia a lo realmente relevante, el estreno del nuevo trabajo del actor. Esta se estrenará en España el 3 de marzo y forma parte del universo de Rocky.