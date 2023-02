José Fernando le dedica unas bonitas palabras a Gloria Camila por su cumpleaños: "Me has enseñado todo lo que he aprendido en la vida"

Gloria Camila ha celebrado su cumpleaños este fin de semana. La influencer ha cumplido 27 años y lo ha hecho rodeada de sus más allegados en una fiesta donde no ha faltado detalle alguno.

Baile, canto, discursos, regalos y hasta invitados inesperados por parte de los seguidores de la hija de Ortega Cano han acudido al evento celebrado en una sala rociera de Madrid.

Su sobrino, David Flores, y su hermano, José Fernando, han sido las sorpresas en el cumpleaños de la joven. El primero viajó junto a su hermana, Rocío Flores, para asistir a la celebración, tal y como dejó ver la hija de Rocío Carrasco en sus historias de Instagram.

Por su parte, el hermano de Gloria Camila acudió junto a Michu, su pareja. José Fernando aprovechó esta reunión para reencontrarse con parte de sus familiares y para dedicarle a su hermana unas emotivas palabras.

"Voy a expresar mis sentimientos hacia ti esta noche porque siempre me has estado apoyando y nunca me has dejado solo. Hemos superado muchos baches juntos, yo gracias a ti, porque siempre me has enseñado todo lo que he aprendido en esta vida", dice en un discurso que ha ofrecido delante de todos los asistentes.

Gloria Camila celebra su 27 cumpleaños con su hermano José Fernando. GLORIACAMILAORTEGA / INSTAGRAM

Así pues, José Fernando expresa de esta manera lo mucho que aprecia y quiere a su hermana. "Que cumplas muchísimos años más y que siempre sea con esta gente a tu alrededor", concluye con sus palabras, las cuales hicieron llorar de emoción a Gloria Camila y con las que acabaron fundiéndose en un cálido abrazo.

Además de estos dos invitados, muchos fueron los que asistieron a la celebración del 27 cumpleaños de Gloria Camila, entre los que destacan su padre, José Ortega Cano, Rosario Mohedano y Rosa Benito.

De hecho, el torero y la colaboradora de televisión protagonizaron un baile cuando la hija de esta ofreció un mini concierto, dejando prueba así de su buena relación.