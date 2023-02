¿Hay casos en España del virus de Marburgo?

El Ministerio de Sanidad ha descartado la presencia del virus de Marburgo en el paciente de Valencia, un varón de 34 años de edad, que presentaba síntomas compatibles con la enfermedad y que estuvo en Guinea Ecuatorial, donde se ha detectado un brote de este virus el pasado 13 de febrero de 2023. De esta manera, no existen evidencias de que actualmente este virus circule en España, puesto que el caso de Valencia era el único en investigación por Sanidad. "El lunes se confirmó un brote de enfermedad por el virus de Marburgo en dos distritos, cerca de las fronteras con el Camerún y el Gabón. Se trata del primer brote de esta enfermedad notificado en este país africano. Pertenece a la misma familia de virus que los del ébola, causa síntomas similares, se transmite entre personas de la misma manera y, al igual que los virus del ébola, da lugar a un índice de letalidad muy elevado", detallaba el Director General de la OMS, Tedros Adhanom, durante la comparecencia para dar a conocer este nuevo brote en el país.

Como explican desde el Ministerio de Sanidad, se detectó tras la identificación de nueve fallecidos con "sintomatología hemorrágica" en el distrito de Nsok Nsomo. El 12 de febrero se habían notificado ya 16 casos sospechosos y más de 4.300 personas están en cuarentena en los distritos de Nsok Nsomo, Ebibeyin (provincia de Kie Ntem) y Mongomo (provincia de Wele Nzas). Después de enviar las muestras al Instituto Pasteur de Senegal, se confirmaba la presencia del virus en una de ellas.

El protocolo de Sanidad para su detección

El único caso en sospecha en España presentaba síntomas compatibles con esta enfermedad pero, tras el análisis genético realizado por los científicos del Instituto de Salud Carlos III, se descartaba la presencia del virus. No obstante, el Ministerio de Sanidad ha elaborado un protocolo de actuación a raíz de este caso para la detección precoz del virus de Marburgo en el futuro. De esta manera, el criterio clínico para determinar un posible caso deberá presentar fiebre elevada, con al menos otro síntoma compatible, como cefalea intensa, vómitos, diarrea, dolor abdominal, dolor muscular o manifestación hemorrágica no explicada.

Asimismo, se deberá cumplir al menos uno de los siguientes antecedentes de posibles exposiciones durante los 21 días previos al inicio de síntomas:

Estancia en una zona de transmisión del virus y haber tenido durante la misma contacto con un caso en investigación o confirmado, o con sus fluidos corporales o muestras biológicas. También el contacto con una persona con sintomatología compatible.

Sin haber estado en una zona de transmisión, se considerará dentro del criterio epidemiológico haber estado en contacto con un caso en investigación o confirmado, o con sus fluidos corporales/muestras biológicas.

Por otro lado, se llevará a cabo un análisis de laboratorio para la detección de ácido nucleico viral en una muestra biológica para confirmar un posible caso sospechoso. "Si una persona presenta manifestaciones hemorrágicas no explicadas, será suficiente un antecedente de estancia en una zona donde hay transmisión para considerarlo caso en investigación", aclara Sanidad.

¿Existe riesgo de propagación del virus en España?

Tras la investigación de este caso sospechoso del virus de Marburgo y la activación de los protocolos por parte de Sanidad, el epidemiólogo, Salvador Peiró, ha subrayado que España está "preparada" para afrontar un posible brote importado del virus. Durante una entrevista para RTVE, el experto ha asegurado que se trata de un virus similar al ébola, que origina fiebre hemorrágica y cuyo contagio se produce por el contacto con personas enfermas. No obstante, Peiró ha pedido que no se alarme a la sociedad. "Es una alerta de salud pública, pero no es un problema que deba alertar a la población".

"Los casos son en África, habitualmente, y en Europa, son brotes importados y relativamente fáciles de controlar, sin riesgo para la población, más allá de las personas que hayan estado en contacto con el caso sospechoso desde que tiene síntomas, porque no se transmite en estado asintomático", ha indicado al respecto.

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, aseguraba la semana pasada que el riesgo por el virus de Marburgo "está circunscrito" a Guinea Ecuatorial, país que declaró la alerta sanitaria y ha afirmado que, por supuesto, "hay que estar alerta y monitorizando", recoge Europa Press.

Cuáles son los síntomas y cómo se transmite

Este virus se transmite a las personas "a través de los murciélagos de la fruta" y se propaga entre los humanos "por el contacto directo con los fluidos corporales de personas, superficies y materiales infectados", explican en Sanidad. La enfermedad producida por este virus comienza de manera abrupta, con fiebre elevada, dolor de cabeza intenso y malestar general. Puede derivar en problemas hemorrágicos graves y su letalidad es del 50%. Sin embargo, no existen vacunas, ni tratamientos antivirales aprobados.

Aunque los virus de Marburgo y del Ébola son virus distintos, ambos pertenecen a la misma familia, Filoviridae, y originan enfermedades con sintomatología común. Según la OMS, el periodo de incubación oscila entre 2 y 21 días, y comienza con una fiebre elevada. "Al tercer día pueden aparecer diarrea acuosa intensa, dolor y cólicos abdominales, náuseas y vómitos", indican. A los 5 o 7 días, los pacientes pueden tener manifestaciones hemorrágicas graves y "los casos mortales suelen presentar alguna forma de hemorragia, a menudo en varios órganos".