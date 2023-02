La inflación y la reforma fiscal del Gobierno llevan a las rentas medias y bajas a pagar más IRPF pese a no aumentar su poder adquisitivo

La inflación y las últimas reformas fiscales han elevado la presión impositiva sobre las rentas medias y bajas. Así lo afirma un informe publicado este martes por el Centro de Políticas Económicas EsadeEcPol, que señala el comportamiento "errático" de la progresividad del sistema fiscal español entre los contribuyentes menos pudientes obligados a tributar. Según los cálculos de los autores, el salto de tramo dispara el tipo impositivo del IRPF que soportan las rentas entre 15.000 y 20.000 euros anuales, sin que el aumento de los precios haya supuesto para ellas un incremento en su poder adquisitivo real.

El Gobierno anunció en septiembre la subida del mínimo exento de tributar en el IRPF de 14.000 a 15.000 euros anuales. Al franquear esa barrera, "de cada euro que se gana por encima de 15.000, un altísimo porcentaje va al IRPF", según explica el informe elaborado por Francisco de la Torre Díaz, inspector de Hacienda y director del Foro de fiscalidad de EsadeEcPol, y Carlos Victoria Lanzón, profesor de la Universidad Complutense de Madrid.

Por ejemplo, una subida del 10% sobre un salario anual de 15.000 euros supone dejar de estar exento de tributar el IRPF y pasar a pagar de golpe un tipo marginal del 43%, ya que el sistema actual retendría 645 euros. "Pasa del 0% hasta los 15.000 euros a incrementarse en 43 puntos en niveles de retas bajas, para posteriormente reducirse nuevamente en las rentas medias", expresa el estudio. De este modo, las rentas medias-bajas son las que soportan el mayor escalón por el salto de tramo en el IRPF al incrementar el volumen de ingresos, una subida que, en el actual contexto de elevada inflación, no implica un aumento proporcional del poder adquisitivo real, debido al encarecimiento de los precios.

"La capacidad económica real de las familias se está reduciendo con la inflación, pero, en paralelo, están aumentando los tipos efectivos de retención en el IRPF en pensiones y salarios, lo que anticipa tipos finales efectivos más elevados", reconoce la investigación. A su vez, la inflación ha disparado la recaudación por IRPF, que ya superó en 2021 los 80.000 millones de euros. "En 2021, a pesar de no haber recuperado aún el nivel de PIB de 2019, su recaudación alcanzó el máximo de la serie histórica, y, según los datos de 2022, sigue creciendo", avanza el documento.

Obligación de declarar

Asimismo, los autores del informe denuncian las situaciones de "injusticia" que provoca el hecho de que la declaración de la renta no sea obligatoria para las rentas inferiores a los 22.000 euros anuales procedentes de un solo pagador. "El hecho de que la obligación de declarar solo se generalice en 22.000 euros y que, a pesar de todo, la retención aplicada por defecto sea menor que el impuesto que resultaría en caso de presentar declaración crea importantes incentivos a no declarar", señala el documento, que afirma que "varios millones de contribuyentes soportan unas retenciones inferiores a la tarifa del IRPF y no tienen obligación de declarar".

En ese sentido, el señala señala que las reformas del IRPF de 2022 y 2018, orientadas a amortiguar el impacto de la inflación en la tributación de las rentas más bajas, han ahondado en la diferencia tarifaria entre las rentas con y sin obligación de declarar. "Pese a ser en general una ventaja para estos contribuyentes, genera distorsiones, asimetrías y situaciones injustas en el IRPF", advierte el informe. Para solventarlo, los autores proponen reducir a través de deducciones la diferencia entre la retención por defecto y el tipo que se pagaría al presentar la declaración.

A medio plazo, el estudio propone también actualizar el IRPF efectivo de las rentas medias-bajas que absorben impactos inflacionarios desproporcionados y promover la extensión de la declaración de la renta para todos los contribuyentes. "Con la universalización de la declaración del IRPF sería factible articular una política social y de rentas más eficaz y mucho menos costosa en términos administrativos", defienden los investigadores.