Charo Reina habla del trastorno que la ha llevado a recibir tratamiento psicológico: "La salud mental hay que cuidarla"

La actriz Charo Reina acudió este domingo al programa Fiesta y desveló a Emma García el trastorno que le llevó a recibir tratamiento psicológico. Además, aprovechó la ocasión para trasladar la importancia que tiene cuidar la salud mental.

Hace un par de semanas, la folclórica reapareció en televisión mostrando su cambio físico tras perder 35 kilos. Algo de lo que también habló a la presentadora de Fiesta y del que afirmó sentirse encantada. No obstante, la temática fue otra. La sevillana desveló que ha pasado por dos enfermedades mentales.

La cantante recordó los momentos en los que, debido a las medidas sanitarias por la Covid-19, estuvo encerrada en su casa durante semanas. Charo se dio cuenta de que debía acudir a un profesional cuando se empezó a volver a la normalidad y ella tenía pavor de salir a la calle. "Pedí ayuda en el momento en el que terminó (el confinamiento). Cuando iba a salir a la calle, entraba en pánico. Era ver gente a mi alrededor y lo que quería era huir de ahí", confesó a la periodista.

Charo Reina fue diagnosticada de agorofobia, un trastorno que consiste en un miedo y una ansiedad de estar en lugares en los que una persona se siente atrapado, avergonzado o aterrorizado. La actriz desveló que, tras recibir tratamiento psicológico, pudo superar el trastorno. "Tuve tratamiento. Ahora estoy bien ya, pero la salud mental hay que cuidarla", expresó.

"He decidido hacer saber lo que me pasó para mandar el mensaje de que la salud mental es muy importante y la tenemos que cuidar. Cuando te duele el alma hay que ir a pedir ayuda, y la ayuda es necesaria", expuso la de Macarena, trasladando la idea de que de la salud mental es igual que cualquier otra enfermedad y para sanarla es necesario tratarla con un profesional médico.

No obstante, la folclórica también pasó por una " terrible depresión" con el fallecimiento de sus padres. El padre de Charo Reina murió el 14 de febrero de 2019, día en el que ambos estaban juntos en casa. "Le dije qué quieres de comer. Y mientras yo le hacía las patatas fritas, él me dijo que se estaba poniendo muy malito de repente. Yo le dije que sería ansiedad, que estaba triste, estaba todo el día dándole besos a la foto de mi madre. Y le pregunté si quería una tila y me dijo no, quiero un abrazo. Él me abrazó, su mano cayó, y todo eso fue sumando", recordó con gran dolor a Emma García.