Harry Styles, Elton John y las Spice Girls también rechazan actuar en la coronación de Carlos III

El programa del tan importante concierto en el castillo de Windsor del futuro 7 de mayo, un día después del gran día en el que Carlos III de Inglaterra asuma formalmente el trono ciñéndose la corona, está perdiendo a todos sus cabezas de cartel: si la semana pasada se sabía que Ed Sheeran, por problemas de agenda, y Adele, sin dar explicaciones, habían rechazado la invitación, ahora se les ha unido Harry Styles, sir Elton John y las Spice Girls.

Un evento de estas características -producido, presentado y retransmitido por la BBC y que busca reunir a la crema y nata del ayer y del hoy de la música mundial-, primera vez en 70 años que sucede, requiere un gran espectáculo, pero el monarca está viendo cómo de una forma o de otra todos los invitados tienen compromisos.

Desde el ex One Direction, que estará en ese momento inmerso en su nueva gira, Love On Tour, si bien por ahora su más próximo concierto sería el día 13 de mayo en Dinamarca, hasta la principal elección del rey, el autor de Rocket Man o Sacrifice, quien también estará por Europa con su tour Farewell Yellow Brick Road, si bien hay quien afirma que podría tratarse de un acto de respeto hacia quien fue su amiga, Lady Di.

Según una fuente que ha hablado con The Mail on Sunday: "Los organizadores están trabajando contrarreloj para intentar reunir un cartel emocionante, pero se han topado siempre con ciertos desafíos. Elton John, que estaba en lo más alto de la lista del rey, no puede ir al Reino Unido debido a que actua en Alemania el viernes anterior y poco después del concierto de Windsor"

"Por su parte", ha añadido el informante, "el hombre del momento, Harry Styles, también está ocupado con su gira y no podría conseguir encajar las agendas de los miembros clave de su banda, ya que esos son sus días de descanso".

El caso de las Spice Girls es diferente, dado que si se ha cancelado no ha sido por ninguna gira, sino porque es muy difícil para las cinco -Mel B, Melanie C, Victoria Beckham, Geri Horner y Emma Bunton- encajar en sus ocupadas vidas, cada una con sus propios proyectos, los ensayos que requeriría su vuelta a los escenarios tras su show en los Juegos Olímpicos de Londres 2012.

Por ahora, los únicos que han prácticamente confirmado que estarán en el concierto el día después de la coronación son las hermanas Kylie y Dannii Minogue, Lionel Richie y Take That, aunque no está confirmado que Robin Williams vaya a unirse a su exgrupo. Además, Olly Murs está en conversaciones para actuar, así como el compositor Andrew Lloyd Webber ha trabajado en algunas partituras especiales para la ocasión.