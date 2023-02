Ruth Lorenzo detalla el "contrato infernal" por el que casi deja la música

Ruth Lorenzo fue una de las invitadas este domingo de Plan de tarde, el programa de Toñi Moreno en La 1 de RTVE. la cantante, que atraviesa una de las etapas profesionales más complicadas de su carrera, desveló que ha estado "atrapada en uno de estos contratos infernales". "Como artista me veía que no era dueña de mí", confesó.

La murciana, entonces, detalló cuáles eran las recomendaciones que le daban desde el equipo en el que trabajaba. "Confías en gente que te dice: 'no hables esta noche, solo dedícate a cantar porque a nadie le interesa lo que tienes que decir'. Me decían que tenía que endulzar mi imagen para que no se me viese demasiado potente o que era mejor que me dejase el pelo largo. Entonces, llegó un momento que dejé de ser yo".

"Firmas un contrato del que a alguien le pertenece un 20%, pero no tu 100%. Ellos son dueños de una parte de mi trabajo, a mí no me pueden comprar", defendió la murciana.

Además de la faceta profesional, la artista desveló que ha roto con su pareja. "El amor es una maravilla y, cuando encuentras el amor verdadero, hay un momento en el que hay que dejarlo ir. Si no no, es amor de verdad", se sinceró.

"Estoy en un momento de empezar de cero en todos los sentidos", aseguró la cantante sobre su actual situación emocional y sentimental.