Colau teme una posible alianza entre el PSC y Junts para la alcaldía de Barcelona: "Sería una vuelta a las políticas del pasado"

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, se ha mostrado este domingo "preocupada" por una posible alianza entre los candidatos de Junts, Xavier Trias, y PSC, Jaume Collboni, a la alcaldía de la ciudad condal, lo que, a su juicio, supondría una "vuelta a las políticas del pasado".

Colau ha hecho esta consideración durante la jornada municipalista que En Comú Podem ha celebrado este domingo en Barcelona y que ha dado el pistoletazo de salida para la preparación de la campaña electoral a las elecciones municipales del próximo mes de mayo. En Comú Podem gobierna en 16 municipios de Cataluña, donde aspira a revalidar este liderazgo y a extenderlo a otros.

Ada Colau ha alertado de un posible acuerdo de sociovergencia, que ya funciona en la Diputación de Barcelona y en ayuntamientos como Llançà (Girona), Molins de Rei y Calella (Barcelona), que podría extenderse también para Barcelona, una alianza que "me preocupa" por lo que puede suponer de "volver a los tiempos de la especulación inmobiliaria, de más contaminación", ha argumentado.

"Junts y PSC se han levantado el veto recíproco y pretenden volver a una sociovergencia", ha indicado, para añadir que "ahora han abierto la puerta a hacerlo en la ciudad de Barcelona y creo que se lo plantean como un modelo para toda Cataluña. Nosotras somos la alternativa de izquierdas a este pacto del pasado", ha remarcado.

En el acto también ha participado Jéssica Albiach, presidenta de En Comú Podem, quien ha vaticinado el éxito de la nueva candidatura de SUMAR, liderada por la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en las elecciones legislativas de finales de este año, y ha asegurado que en la construcción de esa apuesta, su formación "será un pilar esencial".

De cara a los próximos meses y antes de las elecciones generales, el Gobierno de España debe conseguir, a su juicio, un tope para los precios de los alimentos y regular los precios de los alquileres de viviendas porque "son cuestiones básicas para la gente, innegociables".

Collboni dice que no se ve "de segundo de nadie"

El candidato del PSC a la alcaldía de Barcelona, Jaume Collboni, ha dicho que no se ve "como segundo de nadie" y que si no gana las elecciones municipales en mayo irá a la oposición.

Lo ha dicho en una entrevista en el diario 'Ara' de este domingo, en la que ha añadido que él será "un alcalde progresista que hará políticas progresistas".

Ha acusado a Colau y Trias de pactar una campaña entre ellos que intenta excluir al PSC, la cual considera que no saldrá adelante porque "representa el pasado".

Preguntado por si aceptaría un pacto con Trias después de las declaraciones del candidato de Junts en las que dijo que no tendría manías --textualmente-- de gobernar con el PSC, Collboni ha respondido que Trias "tiene una contradicción interna muy importante: pretender hacer de moderado con el partido más radicalizado del mapa político catalán".

También se ha pronunciado sobre asuntos como la limpieza de la ciudad, la seguridad, la suspensión de relaciones de Barcelona con Israel o las 'supermanzanas', sobre las cuales ha subrayado que "no es inteligente hacer una guerra contra la movilidad privada".

Trias recalca que no pactará con Colau

El exalcalde de Barcelona y candidato de Junts a la alcaldía, Xavier Trias, ha recalcado que, si gana las elecciones municipales de mayo, no pactará en ningún caso con la actual alcaldesa de Barcelona, Ada Colau: "Tengo claro con quien no gobernaré: la señora Colau, no entrará en mi gobierno".

En una entrevista en 'El País', Trias ha considerado que Barcelona "es una ciudad que se ha vuelto incómoda", y asegura que los barceloneses están perdiendo la autoestima.

Entre ERC o el PSC, ha dicho que elegiría para pactar el grupo que esté dispuesto a apoyarlo: "Me puedo entender bien con ERC y con los socialistas, no pondré líneas rojas. Me siento cómodo hablando de sociovergencia".

Preguntado sobre por qué no luce las siglas de Junts, el alcaldable ha defendido que intenta ser tan transversal como sea posible para sumar el máximo de gente, y ha aclarado que desde el primer día dijo "que la candidatura se llamaría Trias y sería muy Trias".

También ha hablado sobre el expresidente de la Generalitat, Jordi Pujol: "Le quiero a mi lado. Es una persona a quien quiero profundamente".