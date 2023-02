Miles de personas se manifiestan en Sabadell contra el Cuarto Cinturón: "Quien quiere al Vallès, no lo destruye"

Sabadell ha vivido este domingo una gran manifestación para rechazar el proyecto del Cuarto Cinturón (B-40). La protesta, organizada por la plataforma Campanya Contra el Quart Cinturó (CCQC), ha arrancado en la plaza de la Creu Alta a las doce del mediodía y ha finalizado en la plaza del Àngel. La marcha ha contado con manifestantes provenientes de varios pueblos de los dos Vallesos y también de una quincena de tractores. Los contrarios al proyecto han gritado proclamas como 'Quien quiere al Vallès, no lo destruye' o 'Aragonès, no nos toques el Vallès'. ERC de Sabadell y Terrassa, la CUP y ECP han participado en la marcha. Los organizadores calculan que la protesta ha reunido a más de 4.000 personas.

Los opositores a la B-40 han hecho una demostración de fuerza este domingo con una manifestación que ha recorrido el centro de Sabadell. La marcha ha contado con la presencia de manifestantes venidos de ambos Vallesos. De hecho, desde Terrassa se ha organizado una marcha a pie por la N-150 hasta Sabadell. También se ha hecho una marcha con más de una quincena de tractores desde les Franqueses del Vallès hasta el punto de la manifestación, en la plaza de la Creu Alta.

El portavoz de la plataforma Campanya Contra el Quart Cinturó (CCQC), Toni Altaió, ha defendido, en declaraciones a los medios, que la manifestación de este domingo es una "demostración de que no hay consenso" en esta infraestructura "tal como algunas formaciones dicen". Altaió ha dicho que esta infraestructura supone un "grave ataque a los espacios agroforestales" y "contribuiría de forma muy negativa a un incremento de la pérdida de la diversidad". Además, denuncia, también "contribuiría a fragmentar los espacios agronaturales, con una pérdida de la conectividad, y a empeorar la salud atmosférica del entorno".

La plataforma también ha elaborado un manifiesto de rechazo al que ya se hab sumado más de un millar de personas y colectivos del territorio. El texto denuncia "la carencia de propuestas reales en movilidad sostenible" y la "poca coherencia con la situación de emergencia climática actual". El texto pide la no validación de los presupuestos, el abandono de las construcciones ya iniciadas y la inversión en infraestructuras ferroviarias para conectar el Vallès.

Apoyo de ERC de Sabadell y Terrassa a la marcha

Las secciones locales de ERC de Terrassa y Sabadell se han sumado a la manifestación de este domingo para mostrar su rechazo hacia la aceleración del proyecto. La dirección nacional del partido, a pesar de estar en contra del proyecto, no ha hecho ningún llamamiento para participar, pero ha dado libertad a las bases para sumarse. A pesar de estar en contra, el Gobierno de ERC aceptó el impulso del proyecto a cambio del apoyo del PSC a los presupuestos de la Generalitat.

El candidato de ERC a la alcaldía de Sabadell, Gabriel Fernàndez, ha defendido que se han movilizado este domingo porque consideran que "esta no es la mejor solución por la movilidad del Vallès". Fernàndez ha asegurado que "ERC no ha incluido este proyecto en los presupuestos" sino que "hay un acuerdo para poder aprobar los presupuestos, pero no hay ninguna partida concreta para eCuarto Cinturón, ni aquí ni en Madrid". "Entendemos perfectamente la posición del Govern porque había una necesidad enorme de aprobar los presupuestos, pero también se tiene que entender que si yo soy alcalde evitaré la construcción del Cuarto Cinturón", ha afirmado el candidato republicano.

La CUP pide a ERC que rompa el acuerdo con el PSC

El diputado de la CUP en el Parlament Xavier Pellicer ha tildado de "histórica" la manifestación de este domingo y considera que envía un "mensaje muy claro al Govern de ERC". "El acuerdo con el PSC dibuja un modelo de país caduco, un modelo de país contra la ley del cambio climático y un modelo de país tóxico", ha lamentado. Por todo ello, el diputado de la CUP ha emplazado a ERC a "romper el acuerdo con el PSC porque vende el país a la patronal y destruye el territorio".

Pellicer también considera "hipócrita" la participación de las secciones locales de ERC de Sabadell y Terrassa en la movilización y también de Catalunya en Comú. "A ERC les queremos decir que basta ya de aguantar la silla a cualquier precio", ha apuntado, mientras que a los comuns les ha dicho que "tienen la clave para parar estos macroproyectos". "Sin los votos de los comuns el acuerdo entre ERC y el PSC no irá adelante", ha remachado.

Los comuns amenazan con romper el acuerdo

Por su parte, el portavoz de Catalunya en Comú, Joan Mena, ha defendido que su formación lleva "más de treinta años batallando en contra esta infraestructura pensada cómo un modelo caduco y obsoleto y que no responde a la necesidad de movilidad de hoy de los sabadellenses y catalanes". Mena ha pedido al Govern a "dejar los pactos" con el PSC y considera que hay alternativas a esta infraestructura como el "alargamiento de los ferrocarriles". Mena también ha dejado claro que los comunes "darán por roto el pacto de presupuestos si se destina un solo euro al Cuarto Cinturón". "Apelamos a la responsabilidad y a la palabra del presidente Aragonès que se ha comprometido en que no habrá ni un solo euro para el Cuarto Cinturón", ha apuntado.