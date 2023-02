Próximo tren: también con retraso

No hay ni un solo día en Cercanías de Madrid sin incidencias. Las imágenes de desesperación, de aglomeraciones o de trabajadores encerrados en vagones se han convertido en rutinarias. La voz que anuncia retrasos o problemas en las instalaciones ya es familiar para los miles de madrileños que sufrimos a diario el castigo al que nos tiene sometidos Pedro Sánchez y su Gobierno.

Y es que Cercanías de Madrid es competencia única y exclusivamente del Ministerio de Transportes, el mismo ministerio que encarga trenes que no caben por los túneles. Antes de que Sánchez llegara al poder tras la moción de censura, el ejecutivo de Mariano Rajoy dejó elaborado un ambicioso pero realista Plan de Cercanías para Madrid, con una inversión de 5.000 millones de euros que iba a dar respuesta a las necesidades de todo el servicio. Hoy, en 2023, nada se sabe de aquel plan que han debido dejar en un cajón porque Madrid no es prioritario para Sánchez, porque Madrid no le importa al socialismo.

Los alcaldes socialistas del sur de la Comunidad de Madrid ahora se ponen de perfil y callan mientras sus vecinos son abandonados, con un servicio indigno y desesperante. El PSOE en estos municipios ha elegido a Sánchez y ya no recuerda que nuestra línea C-5, por ejemplo, no garantiza la plena accesibilidad para personas con movilidad reducida y que convierte el subirse en un vagón, en estaciones como La Serna de Fuenlabrada, en misión imposible.

Madrid no se merece esto. Los madrileños se merecen una inversión justa para un servicio fundamental en nuestra vida diaria. Madrid necesita que el Gobierno de Sánchez deje de beneficiar a sus socios y atienda a esta cuestión de manera urgente. Sin revancha política ni castigo alguno.

Afortunadamente, Isabel Díaz Ayuso no va a dejar tirados a los madrileños, como hace el socialismo, y se han reforzado en un 11% las líneas de Metro más afectadas por el mal funcionamiento de Cercanías, además de haberse iniciado las ampliaciones de las líneas 11 y 3. Ahora esperamos que Sánchez se suba al mismo tren.