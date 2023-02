Juan José Ballesta rompe su silencio y habla sobre la fama: "Es un mundo muy bonito, pero a la vez muy peligroso"

Después de pasar un tiempo alejado del foco mediático, Juan José Ballesta ha vuelto a recuperar esta semana su rutina pública al retomar su actividad en redes sociales y al conceder su primera entrevista, donde el actor ha reflexionado sobre la fama y el mundo de la interpretación.

El programa Socialité se ha hecho eco de la entrevista que Ballesta ha concedido a la radio escolar CEIP Luis Vives, de Parla. "Me vino la fama un poco grande, no podía salir a la calle. Iba a los centros comerciales y la gente se asomaba a los pasillos a verme, la gente me perseguía, me echaba fotos sin preguntar. Era como que quería ser una persona normal y no podía serlo", ha recordado.

Respecto a su ausencia, ha asegurado que la ha aprovechado para reflexionar: "En ese tiempo he aprendido que hay que tomarse las cosas con calma y no ir a toda pastilla, porque mi niñez ha sido todo muy rápido", ha dicho.

En su opinión, "ser actor, la fama y el dinero no dan la felicidad. Hay que tener la cabeza muy fría, las cosas muy claras. La fama se te puede torcer la cosa, es una vida muy inestable", ha valorado. Por este motivo, ha reconocido que "el mundo de la fama es un mundo muy bonito, pero a la vez un mundo muy peligroso, tengo muchos amigos que se han perdido por el camino".

En otro momento de la entrevista también ha mostrado que la fama tiene otra cara oculta, cuando "no quieren saber nada de ti", y ha contado que ha estado un año esperando sin que le llamasen para nada, lo que le llevó a pensar que "ya no me querían".

Este viernes, Ballesta ha reaparecido en televisión al participar como invitado en el concurso Pasapalabra. "Estabas más delgadito, ahora te estás poniendo como un toro", le ha dicho el presentador, Roberto Leal. "He cogido 20 kilos, entrenando y con la dieta", ha contado.

El actor se ha mostrado feliz y ha asegurado que se encuentra trabajando: "Estoy currando y haciendo cositas, sin parar", ha dicho.