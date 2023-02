Leticia Sabater se encuentra con Tim Burton y lo confunde con Johnny Depp: "Es maravilloso, como persona y como actor"

El director de cine Tim Burton y la actriz Monica Bellucci se han convertido en una de las parejas sorpresa de este año. Ambas estrellas de Hollywood han estado estos últimos días paseando su amor por Madrid, donde han acudido a cenar a un restaurante y allí se encontraron con otra famosa del panorama nacional: Leticia Sabater. Así lo ha confirmado la presentadora y cantante en sus redes sociales, aunque ha terminado confundiendo a Burton con uno de sus actores fetiche, Johnny Depp.

"¡Me encontré a Tim Burton, imaginaos, Tim Burton en Madrid, cenando en el mismo restaurante que yo!", ha comenzado expresando, emocionada, en un vídeo de Instagram que ha emitido el programa Socialité de Telecinco.

La cantante ha explicado que el director de películas como Eduardo Manostijeras se encontraba tranquilamente en un lugar accesible, "ninguno estaba en ningún privado", ha asegurado.

Sabater ha contado que Burton estaba encantado con el cochinillo que estaba cenando, el mismo plato que estaba tomando ella. "Él cenó cochinillo, yo también cené cochinillo. Se chupaba los dedos, claro, ya sabéis que a los actores extranjeros les encanta la comida que tenemos aquí en España", ha dicho al confundir la profesión de Burton, director de cine, con la de actor.

La equivocación de Leticia Sabater no se ha quedado ahí. "Yo soy súper fan de él, no sé si os acordaréis de la película La fábrica de chocolate, maravillosa, cuando va él con el look del sombrero de copa y ese traje espectacular con el bastón... Bueno, es que eso es inolvidable", ha asegurado. Burton es el director de la película Charlie y la fábrica de chocolate, pero Sabater ha fallado al confundirlo con el protagonista del filme, el actor Johnny Depp.

Según Leticia Sabater, Burton "es adorable, encantador, simpático, atractivo, guapo, esa mirada picarona que tiene él... Buah", ha descrito.

Además, ha alabado su comportamiento con el personal del local. "Qué encantador con el servicio del restaurante, espectacular, persona maravillosa, divertida, es que lo tiene todo... Como actor y maravilloso como persona", ha concluido.