Rusos protestan en Madrid contra Putin: "Es un criminal de guerra"

Alrededor de 50 personas de nacionalidad rusa se han concentrado este sábado en la plaza de España de Madrid para protestar contra la "cruel e injusta invasión" por parte de Rusia en Ucrania, mostrar apoyo al pueblo ucraniano y manifestar su rechazo al presidente ruso, Vladimir Putin, al que acusan de ser "un criminal de guerra".

Los ciudadanos, pertenecientes a la comunidad de rusos en Madrid que se oponen a la guerra de Ucrania, han mostrado pancartas con lemas como 'rusos contra la guerra', 'stop Putin', 'esta es la guerra de Putin' o 'victoria para Ucrania, libertad para Rusia'.

También se han visto banderas de Rusia sin la franja roja, en protesta por la "sangre" vertida por el ejército de ese país en Ucrania, según han explicado algunos asistentes a la manifestación.

Los manifestantes han escrito el número '365' con velas en el suelo para recordar el aniversario del inicio de la guerra, que comenzó el 24 de febrero de 2022, y se han colocado en círculo para rendir homenaje al pueblo de Ucrania.

"Estamos aquí porque somos las personas que podemos protestar. En Rusia, la gente no tiene voz. Se la han quitado, y es una masacre contra la que estamos protestando aquí, porque yo estoy aquí por mí y mi familia, porque no ellos no pueden hacerlo, y creo que es muy importante", ha dicho Natalia, una ciudadana rusa residente en España, cuya familia sigue en su país de origen.

Natalia no ve un futuro "muy bueno" para Ucrania. "Visto el último discurso del presidente (Putin), creo que (la guerra) se puede alargar bastante más, porque a nadie le interesa la paz", ha comentado.

Yasmina y Alexa, dos jóvenes rusas residentes en España, consideran "importante" acudir a esta concentración para dar voz a sus familias, en tanto que es "la única cosa" que pueden hacer para aportar en este conflicto.

"Es importante para mí, personalmente, porque tengo familia en Rusia y Ucrania, y es una gran tragedia para mi familia", ha expresado Alexa, que considera que la vida es "muy difícil en Rusia" y "es muy peligroso hacer manifestaciones" en su país.

Yasmina, por su parte, cree que Rusia es "muy represiva" y que la población "no tiene futuro allí", por lo que, para ella, vivir en España es "un privilegio".