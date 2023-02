Ramón Tamames, el intelectual del PCE que hoy busca dar alas a Vox

Seguramente existe bastante unanimidad tanto en los ambientes políticos como en los medios y, por supuesto en la calle, cuando se comenta la decisión de Ramón Tamames de protagonizar, sin posibilidades de éxito parlamentario, la moción de censura de Vox contra la coalición de Gobierno que encabeza Pedro Sánchez. Una decisión largamente pensada, que ante su proximidad se resume con una sola palabra: sorpresa.

Y como quiera que se contemple, es una sorpresa que a sus noventa años de trayectoria brillante, Tamames, como simplificando le venimos conociendo por sus obras en el campo de la economía -su especialización básica-, por su nivel cultural en diferentes ámbitos y su contribución desde la militancia activa como dirigente del partido Comunista durante la transición política que nos proporcionó la democracia.

Solamente conociendo su autoridad intelectual y, también como hemos venido observando en las últimas décadas, su versatilidad política, podemos intuir las razones que le hayan impulsado a aceptar el reto que este lunes afrontará ante la variada y a pesar de sus diferencias gran mayoría de miembros del Congreso de los Diputados, al margen del ego que también se le atribuye y que otros describen su decisión con el tópico de que los extremos al final se acaban encontrando.

Personalmente no lo creo tan simple. Compartí, reconozco que en inferioridad de altura intelectual y dialéctica, una tertulia radiofónica con Ramón Tamames y lo primero que puedo decir es que aquello fue para mí una gran experiencia después del interés que antes me había proporcionado leer sus libros y artículos periodísticos. Anticipo que en aquellas horas de intercambio de opiniones sobre la actualidad política, social y cultural pocas veces coincidíamos.

Escuchándole, siempre con la atención que me despertaban sus intervenciones, pasaba mentalmente de los recuerdos de sus antecedentes políticos como defensor radical de posiciones de extrema izquierda a las ideas contrapuestas que defendía con la misma brillantez, pero siempre con la duda que me suscitaba un cambio tan rotundo. La realidad es que si bien es verdad que no cambiaban ni mis ideas ni mis análisis profesionales, sí me proporcionaron algunas convicciones interesantes.

Quizás la primera y más valiosa fue el valor que la libertad proporciona de evolucionar mentalmente con el paso del tiempo hasta el cambio total de las ideas. Es algo que antes no concebía, pero cuando estos días escucho y leo su decisión de convertirse en el portavoz ideológico y estratégico de la extrema derecha me cuesta entenderlo, sin mi probable desacuerdo con su intervención mañana merme la admiración por su valentía por mucho que también me sorprenda.